EA SPORTS FC E BLANCO RINNOVANO LA LORO COLLABORAZIONE

DISPONIBILE DA ORA IN-GAME LA COLLEZIONE “BLANCHITO BEBE”

EA SPORTS FC è lieta di annunciare il lancio della collezione "Blanchito Bebe", realizzata in esclusiva insieme a Blanco, uno dei più acclamati artisti musicali in Italia e appassionato tifoso dell’AS Roma: una iniziativa che permette di portare il suo stile unico direttamente in-game.Questa partnership rappresenta l'evoluzione naturale di una sinergia già consolidata con il cantante: iniziata con l'inclusione del brano "Ancora, ancora, ancora" nella soundtrack di FC 25, è proseguita con il coinvolgimento dell’artista nell'annuncio della partnership pluriennale tra EA SPORTS FC e AS Roma, e con la sua partecipazione all'evento di lancio del Gioco Più Bello del Mondo presso la Clubhouse di Milano.

Tra questi si trovano un kit esclusivo che cattura l’essenza dell’artista, un tifo inconfondibile, che porta sugli spalti tutte la passione dei fan per Blanco, uno stemma ispirato al suo stile musicale energico e alla sua personalità esplosiva, e un tema unico che trasforma lo stadio grazie a elementi personalizzati, con caratteri e colori scelti appositamente per rappresentare il cantante. Per un'esperienza completa, è inoltre disponibile un bundle che comprende tutti gli elementi della collezione.

