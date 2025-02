Capcom rivela Monster Hunter Wilds e Onimusha

Capcom svela un futuro epico con Monster Hunter Wilds e Onimusha

Capcom ha infiammato l'entusiasmo dei fan con un annuncio a trecentosessanta gradi, svelando nuovi dettagli su tre titoli attesissimi: Monster Hunter Wilds, Onimusha: Way of the Sword e il remaster di Onimusha 2: Destino di Samurai.

Monster Hunter Wilds: un'avventura selvaggia ti attende

I cacciatori sono pronti a imbarcarsi in un'epica avventura nelle terre proibite di Monster Hunter Wilds. Il trailer di lancio ci porta nelle gelide e pericolose scogliere di Iceshard, dove enormi mostri e un misterioso Rathalos sfidano i più coraggiosi. Il gioco arriverà il 28 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con un supporto PS5 Pro ottimizzato.

Guarda il Trailer di lancio per Monster Hunter Wilds Qui (https://www.youtube.com/watch?v=a_wNFT4j6qI)

Le novità non finiscono qui: Capcom ha annunciato un ricco programma di aggiornamenti post-lancio, a partire dalla primavera 2025 con il ritorno del maestoso Mizutsune. Inoltre, a partire dalla settimana successiva al lancio, saranno introdotte missioni a tempo limitato con ricche ricompense.

Onimusha: Way of the Sword - Il ritorno di un'icona

Capcom ha finalmente svelato il protagonista di Onimusha: Way of the Sword: il leggendario samurai Miyamoto Musashi. In questo nuovo capitolo della saga, Musashi si troverà a combattere orde di demoni in un Giappone feudale corrotto. Il gioco promette combattimenti viscerali e un'immersione totale nell'atmosfera dark fantasy tipica della serie.

Guarda il Trailer di lancio per Onimusha: Way of the Sword Qui (https://www.youtube.com/watch?v=or-G_wUDeLQ)

Onimusha: Way of the Sword arriverà nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Onimusha 2: Samurai's Destiny - Un classico rimasterizzato

I fan di Onimusha potranno rivivere le avventure di Jubei Yagyu con il remaster di Onimusha 2: Destino di Samurai, in arrivo il 23 maggio 2025. Questa nuova versione offrirà una grafica migliorata, nuove modalità di difficoltà e numerose funzionalità aggiuntive, come la possibilità di scambiare armi senza interrompere l'azione.

Guarda il Trailer di lancio per Onimusha 2: Samurai's Destiny Qui (https://www.youtube.com/watch?v=bKQQq2chbuM)

Un futuro brillante per Capcom

Con questi tre annunci, Capcom dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di soddisfare le aspettative dei fan. Sia che tu sia un appassionato di caccia ai mostri o un amante dei giochi d'azione, c'è qualcosa per tutti nell'universo Capcom.

