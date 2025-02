Le protagoniste di Split Fiction allo State of Play

Durante l'evento State of Play di Sony, EA e Hazelight Studios hanno presentato in anteprima un nuovo trailer di Split Fiction, il nuovo co-op d'azione e avventura in cui scoprirai un'epica storia di amicizia tra mondi fantascientifici e fantasy.

Trailer ufficiale della storia - https://www.youtube.com/watch?v=es6YsZUxLpE

Presentandoci le due protagoniste, Mio e Zoe, il nuovo trailer approfondisce la storia delle loro vite, dandoci un assaggio dell'avventura che vivranno attraverso i variegati mondi di Split Fiction. Inoltre, il trailer dà uno sguardo all'avvincente storia del gioco: Mio, autrice di fantascienza, e Zoe, scrittrice fantasy, metteranno da parte le loro differenze, scoprendo segreti nascosti su se stesse e aiutandosi a vicenda per superare ogni ostacolo.

Split Fiction racconta la storia di Mio e Zoe, due scrittrici agli antipodi che uniscono le forze per fuggire da una macchina che simula i mondi dei loro racconti. In questa insolita storia di amicizia, potrai vivere un'avventura a schermo condiviso e scoprire nuove abilità cooperative mentre varchi i confini di mondi sempre nuovi.

Split Fiction è in arrivo il 6 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, Epic Games Store e EA app al costo di 49,99 €. Puoi anche invitare un'altra persona a giocare gratuitamente con te su qualsiasi piattaforma (Cross-Play su PS, Xbox e PC) con il Pass amici.

Nuovo trailer di Split Fiction

HAZELIGHT E EA ORIGINALS PRESENTANO SPLIT FICTION - Gli ideatori di It Takes Two, eletto gioco dell'anno 2021, tornano con un'altra avventura che sfida il genere co-op con dinamiche di gioco in continua evoluzione.