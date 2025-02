PLAYSTATION STATE OF PLAY: SVELA I MISTERI DI HELL IS US

Nacon e lo studio di sviluppo Rogue Factor hanno annunciato la data di uscita di Hell is Us durante lo State of Play di febbraio 2025 di PlayStation. Hell is Us uscirà il 4 settembre 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. I preordini sono già aperti sul PlayStation Store e saranno aperti nei prossimi giorni su Xbox e PC.

Dopo aver introdotto il suo mondo oscuro e misterioso nel precedente State of Play, Hell is Us delinea ora alcune delle poste in gioco della sua complessa trama e del suo criptico personaggio principale, Rémi, attraverso un nuovissimo filmato.

Questo nuovo trailer presenta la voce di Elias Toufexis, che presta la voce a Rémi nella versione in lingua inglese del gioco. Elias Toufexis è noto per i suoi ruoli importanti in televisione (Star Trek: Discovery, Criminal Minds, Supernatural, The Expanse) e in rinomati franchise di videogiochi come Assassin's Creed, Call of Duty, Starfield e soprattutto per il suo ruolo di Adam Jensen nella saga di Deus Ex. Jonathan Jacques-Belletête, direttore artistico e creativo di Hell is Us, aveva già collaborato con Elias Toufexis in questa occasione, quando era responsabile della direzione artistica del franchise.

Hell is Us sarà lanciato il 4 settembre 2025 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC.

Il nuovo trailer è disponibile QUI (https://www.youtube.com/watch?v=N_mXXnPU_Ow)