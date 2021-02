State of Play questo giovedì 25 di febbraio

Sintonizzatevi questo giovedì alle 23:00

È giunto il momento di un altro State of Play! Questo giovedì la trasmissione State of Play metterà in tavola una serie di novità e approfondimenti per 10 giochi in arrivo per PS4 e PS5, tra cui annunci di nuovi giochi e aggiornamenti sui titoli indie e di terze parti che avete visto l’ultima volta nella presentazione PS5 di giugno.

Lo show durerà all’incirca 30 minuti. Non vediamo l’ora di sapere cosa ne pensate! Una piccola nota: non ci saranno annunci su hardware PlayStation o relativi all’industria in questa puntata. Ci concentreremo sui fantastici giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Ricordatevi di sintonizzarvi giovedì 25 febbraio alle 23:00 CET, e potrete seguire la diretta su Twitch e YouTube.

