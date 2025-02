Duran Duran tornano a Sanremo dopo 40 anni: Simon Le Bon elogia i Måneskin

La leggendaria band britannica Duran Duran si esibirà il 13 febbraio 2025 al Teatro Ariston durante la terza serata del 75º Festival di Sanremo, segnando il loro ritorno sul palco sanremese dopo quattro decenni.

Il frontman Simon Le Bon ha condiviso il segreto della longevità del gruppo: "Adoriamo la musica che facciamo, ridiamo tantissimo ed è importante quando c'è un rapporto artistico così importante e infine ci dividiamo i soldi in modo equo tra noi quattro".

Riflettendo sulla loro prima partecipazione al festival nel 1985, la band ha ricordato: "Eravamo veramente pazzi, e ancora non così famosi. In Italia la gente cominciava a volerci bene, c'era uno stuolo di ragazzine che ci seguiva impazziti dovunque".

Le Bon ha inoltre espresso ammirazione per i Måneskin, affermando: "Io sono un fan assolutamente perso per i Måneskin, dovreste essere orgogliosi di avere un gruppo così in Italia".

Dopo Sanremo, i Duran Duran proseguiranno il loro tour europeo con tappe in Italia, Irlanda, Inghilterra e altri paesi.

Sanremo 2025: Scaletta Programma e Ospiti della seconda serata del Festival - Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, si terrà la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 al Teatro Ariston. Quindici artisti si esibiranno in quest'ordine:Rocco Hunt - "Mille vote ancora"Elodie - "Dimenticarsi alle 7"Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"Serena Brancale - "Anema e core"Fedez - "Battito"Francesca Michielin - "Fango in paradiso"Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"Marcella Bella - "Pelle diamante"Bresh - "La tana del granchio"Achille Lauro - "Incoscienti giovani"Giorgia - "La cura per me"Rkomi - "Il ritmo delle cose"Rose Villain - "Fuorilegge"Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"La serata inizierà con le semifinali delle Nuove Proposte, che vedranno le sfide tra Alex Wyse con "Rockstar" contro Vale LP e Lil Jolie con "Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore", e Maria Tomba con "Goodbye (voglio good vibes)" contro Settembre con "Vertebre".

Sanremo 2025: Ottimi ascolti per la prima serata con Carlo Conti - La prima serata del Festival di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha registrato un notevole successo in termini di ascolti. Secondo i dati della Total Audience, che includono le visualizzazioni su televisione, computer, tablet e smartphone, l'evento è stato seguito da 12.

Sanremo 2025: Ecco i look della prima serata tra eleganza, audacia e sorprese - La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto protagonisti cantanti e conduttori sfoggiare una varietà di look, spaziando dall'eleganza classica a scelte più audaci. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha optato per uno smoking in velluto blu con revers in raso e un ampio papillon, segnando un ritorno alla sobrietà rispetto alle edizioni precedenti.