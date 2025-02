EXOBORNE: disponibile il Playtest su Steam

Sharkmob ha oggi ufficialmente lanciato il primo playtest su larga scala per l’imminente extraction shooter tattico open-world, Exoborne. Questa esclusiva fase di test mette a disposizione dei giocatori di tutto il mondo l’incredibile potenza degli Exo-Rig, l’implacabile potenza della natura, e frenetiche battaglie tattiche in multiplayer ambientate in un mondo devastato da una catastrofe ambientale.

Per l'occasione, Sharkmob ha pubblicato un nuovissimo trailer che offre un assaggio dell'intensa azione, delle diverse mappe da esplorare e della profondità strategica che i giocatori potranno godersi.

Exoborne Playtest | Live Now (https://www.youtube.com/watch?v=GXp6CC66gVo)

Il playtest si svolgerà da oggi fino al 17 febbraio 2025, ed è disponibile via Steam su PC. I giocatori desiderosi di unirsi alla battaglia possono ancora iscriversi sulla pagina Steam di Exoborne per avere la possibilità di partecipare.

Il test si concluderà il 17 febbraio alle 14:00 CET.

Un giorno nella vita di un Reborn

Per coloro che desiderano approfondire la miscela unica di combattimenti ad alta velocità, strategie tattiche e caos sistemico di Exoborne, Sharkmob ha pubblicato un video playthrough di approfondimento.

Exoborne - Gameplay Walkthrough (https://www.youtube.com/watch?v=5tqnPjrA29k)

Nel video, Brynley Gibson, produttore esecutivo di Sharkmob, esplora il ruolo degli Exo-Rig, tute da combattimento avanzate che potenziano le abilità dei giocatori e introducono meccaniche dinamiche, ad alto rischio e ad alto guadagno. Inoltre, mette in evidenza le sinergie tra i potenti rig e le imprevedibili forze della natura, mostrando spostamenti veloci, movimenti fluidi e intensi combattimenti PvP.

Exoborne Playtest Announcement Trailer - Sharkmob ha annunciato oggi l’imminente playtest per il tactical shooter a estrazione Exoborne. Questa fase di test offrirà ai giocatori di tutto il mondo This test phase offers players worldwide an exclusive chance to dive into Colton County—a region ravaged by deadly forces of nature, creating a unique playground for intense PvPvE combat.

Exoborne: Confermati i Closed Test per Europa e Nord America - Sharkmob, il team dietro l'innovativo sparatutto tattico open worlddi prossima uscita Exoborne, ha annunciato ieri il prossimo Closed Test del gioco tramite i propri canali social. I giocatori europei e nordamericani sono invitati a iscriversi per avere la possibilità di partecipare.

Annunciato EXOBORNE - Il publisher Level Infinite e lo sviluppatore Sharkmob hanno svelato il nuovo gioco originale su cui stanno lavorando, Exoborne, durante i The Game Awards. In fase di sviluppo per PC e console, questo sparatutto tattico a estrazione e open world metterà il giocatore al centro di un mondo dilaniato da forze naturali apocalittiche.