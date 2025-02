La Casa Bianca nega l'accesso a un giornalista dell'Associated Press per il rifiuto di adottare la denominazione 'Golfo d'America'

La Casa Bianca ha impedito a un giornalista dell'Associated Press (AP) di partecipare a un evento nello Studio Ovale, in risposta al rifiuto dell'agenzia di adottare la nuova denominazione 'Golfo d'America' al posto di 'Golfo del Messico', come stabilito da un ordine esecutivo del presidente Donald Trump. Julie Pace, direttrice esecutiva dell'AP, ha dichiarato: "È allarmante che l'amministrazione Trump punisca l'AP per il suo giornalismo indipendente. Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale in base ai contenuti dell'AP non solo impedisce gravemente l'accesso del pubblico a notizie indipendenti, ma viola anche apertamente il Primo Emendamento".

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in 'Golfo d'America'. Di conseguenza, Google Maps ha aggiornato la denominazione per gli utenti statunitensi, mentre per gli utenti messicani rimane 'Golfo del Messico'. Nel resto del mondo, l'app mostra entrambe le denominazioni.

La White House Correspondents' Association ha criticato la decisione della Casa Bianca, affermando che "la Casa Bianca non può dettare come le organizzazioni giornalistiche riportano le notizie, né dovrebbe penalizzare i giornalisti in attività perché non è soddisfatta delle decisioni dei loro direttori". Ha inoltre chiesto all'amministrazione di cambiare immediatamente rotta.

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto a Google di riconsiderare la decisione di rinominare il Golfo del Messico, sostenendo che gli Stati Uniti non hanno il diritto legale di cambiare il nome del Golfo, poiché la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare stabilisce che il territorio sovrano di un Paese si estende solo fino a 12 miglia nautiche dalla costa.

Inoltre, l'ordine esecutivo di Trump prevede che la montagna più alta del Nord America, il Denali, torni a essere chiamata Monte McKinley, il suo nome precedente. Questo cambiamento non è ancora riflesso su Google Maps.

