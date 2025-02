Marc Márquez domina il primo giorno di test MotoGP a Buriram

Nel primo giorno dei test pre-stagionali della MotoGP 2025 al Circuito Internazionale di Buriram, Marc Márquez ha registrato il miglior tempo, fermando il cronometro a 1'29"184. Il pilota del team Ducati Lenovo ha preceduto il fratello Álex Márquez, del team Gresini Racing, di 0"465.

Franco Morbidelli, in sella alla Ducati del team VR46, ha ottenuto il terzo miglior tempo, seguito da Marco Bezzecchi su Aprilia e Pedro Acosta su KTM. Luca Marini, rappresentante del team Honda HRC Castrol, ha chiuso al sesto posto.

Francesco "Pecco" Bagnaia, compagno di squadra di Marc Márquez, ha terminato la sessione in ottava posizione, a 0"844 dal leader. Si segnala una caduta senza conseguenze per Brad Binder su KTM.

Questi test sono fondamentali per le squadre e i piloti in vista dell'inizio del Campionato Mondiale MotoGP 2025, previsto proprio a Buriram il 2 marzo.

