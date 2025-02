Wacom lancia la nuova Intuos Pro

Wacom riprogetta la Intuos Pro, ammiraglia fra le tavolette con penna, per garantire un flusso di lavoro eccezionale

La tavoletta digitale di alta gamma, presente sulle scrivanie dei migliori illustratori, grafici, video maker e modellatori 3D del pianeta, è ora in perfetta sintonia con le applicazioni creative più avanzate, grazie al design rinnovato, ai comandi tattili e alla penna Pro Pen 3, leader del settore.

Meno lavoro, più flusso

I flussi di lavoro creativi sono in parte lavoro e in parte flusso. Il lavoro richiede un insieme di complessi software e processi operativi. Il flusso è l’atto della creazione. La nuova Intuos Pro è fatta per aiutare gli artisti a svolgere il loro lavoro nel modo più rapido e intuitivo possibile, così che possano immergersi completamente nel flusso creativo. L’ultima Wacom Intuos Pro rimane fedele alla tradizione del marchio, riconfermandosi la tavoletta d’eccellenza per i flussi di lavoro professionali. È stata il punto di riferimento del settore tanto a lungo che il modello precedente, la Intuos 3, era stata inviata nello spazio a supporto degli astronauti durante l’adattamento alla microgravità.

La nuova Intuos Pro integra l’eccezionale tecnologia della penna Pro Pen 3, la stessa dei display Cintiq Pro. Dato che il flusso di lavoro di ciascun artista è unico come il suo stile, la penna Pro Pen 3 è personalizzabile in base alle esigenze di ognuno: dai pulsanti programmabili per le scorciatoie fino alla possibilità di sostituire sia le impugnature che i pulsanti e configurarli su misura per le esigenze di ergonomia dell’utente. Questo è un plus della linea professionale dei prodotti Wacom. Come tutte le penne Wacom, la Pro Pen 3 non necessita di batterie ricaricabili. È inoltre dotata di due punte diverse, compresa una punta di gomma antiscivolo per ottimizzare la precisione e diminuire l’usura, anche grazie alla superficie migliorata della tavoletta.

“Con l’evoluzione del software aumenta la necessità di precisione. Quando abbiamo iniziato a riprogettare il nostro prodotto di punta, siamo partiti proprio dalla precisione,” afferma Koji Yano, Senior Vice President, Wacom Branded Business. Un nuovo chipset consente di aumentare le prestazioni pur riducendo l’ingombro. Per soddisfare le esigenze di precisione di chi esegue modellazioni 3D, photo e video editing e assicurare precisione riducendo al minimo il rischio di movimenti e comandi involontari, Wacom ha spostato i tasti ExpressKey e i pulsanti touch nella parte alta della tavoletta, aggiungendo due ghiere ai modelli medium e large di Intuos Pro e una ghiera al formato small. Queste ghiere forniscono un feedback tattile agli artisti e possono essere usate dalle persone mancine e destrimane senza modifiche. Le ghiere e i tasti ExpressKey della tavoletta sono preconfigurati e facilmente personalizzabili con le scorciatoie preferite nelle applicazioni creative usate nel flusso di lavoro di ciascun artista. Questo nuovo formato è stato progettato per agevolare il flusso e allo stesso tempo assicurare precisione nel lavoro.

Lavorare ovunque con la creatività

Poiché gli artisti professionisti hanno bisogno di flessibilità, la nuova Intuos Pro è progettata per essere portatile e funzionare perfettamente con i software e il sistema operativo di ciascuno. La Intuos Pro è disponibile in tre dimensioni, tutte con un’area di disegno più grande e in formato 16:9 come quello degli schermi odierni. Nonostante l’area attiva più ampia, tutte e tre le dimensioni sono più piccole e sottili delle generazioni precedenti di Intuos Pro, per cui la tavoletta è più facile da trasportare quando ci si sposta tra l’ufficio e altri luoghi di lavoro e occupa meno spazio sulla scrivania, mentre il profilo più sottile consente di eseguire i movimenti della mano e del polso con una fluidità che non ha precedenti. Il modello small è perfetto per chi lavora in mobilità, pesa circa 240 g, ha dimensioni di 215 mm x 163 mm e un’area attiva di 187 mm x 105 mm. I modelli medium e large sono rivolti agli artisti che vogliono lavorare su una tela più grande o che devono gestire dei flussi di lavoro su più monitor.

Tutti i modelli supportano il Bluetooth e hanno un’autonomia operativa wireless di 16 ore. Si possono collegare fino a tre dispositivi, uno con cavo USB e due wireless e si può passare fra un dispositivo e l’altro usando un interruttore meccanico sulla tavoletta. La Intuos Pro funziona con sistemi operativi sia Windows che Mac e con quasi tutte le applicazioni creative, per cui gli utenti possono sia dedicarsi alla propria arte che svolgere le attività quotidiane. Per le persone che preferiscono la sensazione di usare una matita o un cilindro più spesso, Wacom ha stretto collaborazioni con diversi produttori di penne come Staedtler, Lamy e Dr. Grip per fornire un’ampia gamma di penne digitali in grado di funzionare senza necessità di alcuna configurazione.

Oltre alla tavoletta Intuos Pro e alla penna Pro Pen 3, gli artisti riceveranno versioni di prova gratuite dei software Clip Studio Paint, MASV e Capture One. Wacom includerà anche l’accesso al suo software Yuify per la protezione della proprietà intellettuale. Compatibile con i software più diffusi, compresi Clip Studio Paint, Adobe Photoshop e Rebelle 7, Yuify consente di inserire nelle proprie creazioni un micromarchio che viene preservato anche in caso di screenshot o download per mantenere il collegamento fra l’artista e la sua opera. Come tutti i prodotti professionali Wacom, la Intuos Pro offre anche l’accesso a Wacom Bridge, che facilita gli input touch e tramite penna fra le macchine locali e remote per migliorare la collaborazione lavorativa.

La nuova Wacom Intuos Pro sarà disponibile su Wacom eStore e presso rivenditori selezionati più avanti a marzo. Le tre dimensioni avranno un prezzo di €269,99 per il modello small, €399,99 per il medium e €549,99 per il large.