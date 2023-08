Wacom presenta la nuova famiglia di prodotti Wacom One

Due tavolette e due display interattivi con penna che offrono opzioni di personalizzazione e un’ampia serie di software, tutorial approfonditi e stimolanti esperienze con la community

Wacom invita gli utenti a esplorare un mondo tutto nuovo di opportunità con la nuova gamma di prodotti Wacom One, ideale per creativi alle prime armi, studenti, insegnanti e tutti coloro che lavorano in ufficio o a casa da remoto. Trovare il dispositivo perfetto è semplice, grazie all’ampia scelta che spazia dalla tavoletta con penna al primo display interattivo entry-level da 13” con funzioni touch. Inoltre ogni Wacom è personalizzabile in base alle proprie esigenze: che si tratti di disegni, dipinti, editing di immagini o appunti, i nuovi prodotti del brand accompagnano gli utenti nel loro viaggio nel mondo digitale.



Wacom, azienda pioniera e leader nelle tecnologie legate alle digital pen, annuncia il lancio della sua nuova linea di prodotti Wacom One, che consiste in due display interattivi e due tavolette grafiche che si accompagnano a un’ampia scelta di software e tutorial approfonditi con cui personalizzarli. Segni distintivi della gamma: la penna customizzabile con 7 combinazioni di colori e il primo display interattivo di questa categoria a essere dotato di multi-touch.

Frutto dei 40 anni di esperienza di Wacom nel settore della creatività per consumatori, professionisti e aziende, i nuovi dispositivi Wacom One per input tramite penna sono realizzati su misura per rispondere alle esigenze e aspettative di artisti alle prime armi e di chiunque desideri migliorare la propria produttività o semplicemente desideri provare il piacere e i vantaggi di usare una penna nel mondo digitale.

Wacom One – lo strumento perfetto per tutti

La linea di prodotti Wacom One è incentrata sulla scelta e sulla personalizzazione. La gamma è composta dalle tavolette grafiche Wacom One S e Wacom One M e dai display interattivi con penna Wacom One 12 e Wacom One 13 touch .

I display interattivi hanno uno schermo in vetro rispettivamente da 11,6” e 13,3”, una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 con il 99% di sRGB e una bassa parallasse, grazie all’optical bonding degli schermi che assicura più controllo e precisione. Wacom One 13 touch è il primo display interattivo nella categoria degli entry-level compatti a disporre di funzione multi-touch a 10 dita, consentendo agli utenti di accedere a una dimensione del tutto nuova fatta di interazioni intuitive.

Wacom One S e M sono invece le prime tavolette con penna entry-level con sensibilità alla pressione di 4K e supporto dell’inclinazione per creare effetti calligrafici. La penna personalizzabile ha 2 pulsanti laterali per una maggiore produttività ed è disponibile in varie combinazioni di colori. La tecnologia condivisa UD permette non solo di usare la stessa penna con tutti i prodotti della linea, ma assicura anche la compatibilità dei device con alcune penne dei marchi di cancelleria più amati e che supportano l’uso con Wacom, come Staedtler (solo display Wacom One), LAMY o Dr. Grip in base alle preferenze personali, una vera e propria novità nel segmento delle tavolette grafiche.

Le tavolette con penna e i display interattivi Wacom One sono molto versatili: tutte sono compatibili con Windows, macOS, Android e Chrome OS e in molti casi per collegarli è sufficiente una connessione Plug and Play con un singolo cavo USB-C. Se necessario, sono disponibili anche i cavi HDMI opzionali e, inoltre, le tavolette Wacom One S e M dispongono anche di connettività Bluetooth. Il design sottile (lo spessore dei display è di soli 11,5 mm e delle tavolette è 7,9 mm) e il peso ridotto al minimo di tutti i quattro dispositivi rendono l’intera linea Wacom One un’ottima soluzione in termini di trasporto e ottimizzazione degli spazi di ingombro.

Il Wacom Adventure Program – Guarda dove ti porta

Wacom One è molto più di una semplice linea di dispositivi con penna. Nel Wacom eStore ogni utente può personalizzare la propria esperienza d’utilizzo: gli artisti, ad esempio, possono trovare accessori che spaziano da penne di colori diversi a cavi e supporti o altri elementi. Inoltre, gli utenti hanno accesso a 16 software di vari ambiti creativi e non. Questo è parte del Wacom Adventure Program , una guida completa con più di cento video e tutorial, oltre a una serie di contenuti e attività interessanti, concepiti per aiutare sia i creativi alle prime armi a muovere i primi passi nel mondo dell’arte digitale sia chi desidera ottimizzare la propria produttività.

La registrazione, la configurazione e l’accesso al software sono molto semplici, perché basta inquadrare il codice QR sul retro dei dispositivi. Software, tutorial e contenuti sono invece raggruppati nelle seguenti categorie:

Disegno e pittura per creativi principianti

Include Clip Studio Paint, Magma, Affinity Photo, Affinity Designer, Bluescape, Shapr 3D

Interazione e annotazioni per istruzione e formazione

Include Kami, Pear Deck, Collaboard, Explain Everything, Limnu, Bamboo Paper

Elaborazione di idee e collaborazione al lavoro e a casa

Inclusi Foxit PDF, Wacom Notes

“La linea di prodotti Wacom One è la porta d’accesso al mondo dell’arte digitale, della creatività e della produttività. È il risultato dei 40 anni di esperienza dell’azienda nella creazione di display interattivi con penna di fascia alta. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli artisti e i nuovi utenti a iniziare il proprio percorso con più facilità,” afferma Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business Unit . “Che si tratti di disegnare, dipingere, fare editing di immagini, studiare, insegnare, collaborare o sviluppare e comunicare idee, la nuova gamma Wacom One offre tutto l’essenziale per scoprire i vantaggi di usare una penna nel mondo digitale”.

Sostenibilità, prezzi e disponibilità

Le tavolette grafiche e i display interattivi Wacom One sono i prodotti più sostenibili mai realizzati da Wacom fino a oggi . Le plastiche derivate dal petrolio sono state ridotte o sostituite con materiali bioplastici a base di acido polilattico (PLA), mentre l’impiego di plastiche riciclate (PCR) è aumentato di circa il 30-65% in relazione ai materiali sintetici utilizzati, rispettando allo stesso tempo gli elevati standard di Wacom in fatto di durata e resistenza dei prodotti. L’ingombro e gli imballaggi ridotti al minimo diminuiscono l’impatto dei trasporti e della logistica, mentre il packaging è reso più sostenibile, grazie al materiale cartaceo certificato Forest Stewardship Council (FSC) e alla stampa flessografica con inchiostri organici e a base acquea.

Wacom One è disponibile a partire da agosto nel Wacom eStore e presso rivenditori selezionati. Di seguito l’elenco dei modelli standard con i prezzi consigliati:

Display interattivo Wacom One 13 touch modello Standard

Prezzo: 649,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello Standard

Prezzo: 429,99 €

Tavoletta con penna Wacom One M modello Standard

Prezzo: 169,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello Standard

Prezzo: 119,99 €

Oltre ai modelli standard acquistabili presso i rivenditori selezionati, nel Wacom eStore i clienti hanno la possibilità di acquistare solo il display o la tavoletta e separatamente gli accessori: dalla digital pen preferita ai cavi giusti per la configurazione fino ai supporti più adatti alle singole esigenze. Questa possibilità di personalizzazione aiuta a ridurre i costi e anche i rifiuti elettronici, perché consente ai clienti di acquistare solo gli accessori di cui hanno bisogno, evitando componenti inutili. Di seguito l’elenco dei modelli eStore con i prezzi:

Display interattivo Wacom One 13 touch modello eStore

Prezzo: 539,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello eStore

Prezzo: 319,99 €

Tavoletta con penna Wacom One M modello eStore

Prezzo: 119,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello eStore

Prezzo: 69,99 €

Per ulteriori informazioni e le specifiche tecniche complete, si consiglia di consultare wacom.com o accedere al configuratore Wacom One del Wacom eStore.

