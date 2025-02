ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 RAGGIUNGE I 4 MILIONI DI UNITÀ VENDUTE

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia oggi che ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 ha raggiunto i 4 milioni di unità vendute in tutto al mondo fin dal lancio. Inoltre, il gioco continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti in futuro sotto forma di DLC, tra cui uno che consentirà ai fan di scegliere i loro personaggi preferiti da utilizzare nel gioco. ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 arriverà anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con i possessori delle versioni PlayStation 4 e Xbox One che potranno effettuare un upgrade gratuito.

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4, il gioco d'azione sviluppato da KOEI TECMO Games, consente ai giocatori di rivivere la storia della ciurma di Cappello di paglia e degli altri personaggi principali di ONE PIECE, mentre si fanno strada combattendo centinaia di nemici usando attacchi devastanti e dallo stile davvero stupefacente.

Per il trailer italiano:

https://www.youtube.com/watch? v = nk9hs2fvnry

Inoltre, saranno presto disponibili nuovi contenuti, che potranno essere decisi anche dai fan. Infatti, da oggi e fino al 28 febbraio, potranno partecipare a un sondaggio per decidere quali personaggi includere nel prossimo DLC, scegliendo tre dei loro personaggi preferiti da un elenco di 23. Per partecipare è richiesto un ID di Bandai Namco. In base ai risultati, i personaggi arriveranno nel gioco con il prossimo DLC a pagamento. Più avanti saranno svelate maggiori informazioni sui pacchetti DLC in arrivo.

Prodotta da Toei Animation e basata sull'omonimo manga di successo creato da Eiichiro Oda, la serie di One Piece è stata trasmessa per la prima volta sulla TV giapponese nell'ottobre del 1999 e segue l'epica avventura di Monkey D. Rufy e della sua ciurma di Cappello di paglia per trovare il leggendario tesoro "One Piece" dell'ex re dei pirati, Gol D. Roger. Oggi, One Piece è un franchise globale con ben 15 lungometraggi, prodotti home video, videogiochi e un catalogo sempre più ampio di merchandise su licenza, che include accessori, giocattoli, giochi, romanzi, mobili, casalinghi, capi d'abbigliamento e molto altro.

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e sarà lanciato anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, consentendo ai giocatori di prova il frenetico gameplay d'azione in un nuovo modo.