Australia : Infermieri sospesi per minacce ai pazienti israeliani

Due infermieri del Bankstown Hospital di Sydney, identificati come Ahmad 'Rashad' Nadir e Sarah Abu Lebdeh, sono stati sospesi dopo la diffusione di un video in cui minacciano di uccidere pazienti israeliani. Nel filmato, registrato durante un turno notturno, i due esprimono commenti antisemiti indossando le uniformi del NSW Health.

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha definito il video "ripugnante e vergognoso". Il ministro della Salute del Nuovo Galles del Sud, Ryan Park, ha annunciato un'indagine approfondita, condotta in collaborazione con la polizia, per esaminare le interazioni dei due infermieri con i pazienti ebrei. Ha inoltre assicurato alla comunità ebraica che le cure negli ospedali rimarranno di alta qualità.

La comunità ebraica australiana ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, sottolineando l'importanza di garantire un'assistenza sanitaria equa e sicura per tutti. Le autorità stanno esaminando i registri dei pazienti per assicurarsi che nessun paziente sia stato danneggiato.

Tragedia in Australia: 17enne muore in attacco di squalo al largo di Woorim Beach - Una ragazza di 17 anni è deceduta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava a circa 100 metri dalla riva di Woorim Beach, sull'isola di Bribie, a nord di Brisbane, nel Queensland. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio 2025, intorno alle 16:45.

Australia, attacco di squalo a Streaky Bay: surfista scompare senza lasciare traccia - Un tragico incidente ha colpito la costa occidentale dell'Australia Meridionale, dove un surfista di 28 anni, identificato come Lance Appleby, è stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf a La Graniti, vicino a Streaky Bay, sulla penisola di Eyre.

Jannik Sinner: Ritorno in campo in Australia con l'Opening Week e gli Australian Open - Jannik Sinner, il tennista italiano attualmente al vertice del ranking ATP, è pronto a riprendere l'attività agonistica in Australia. Dopo una stagione 2024 ricca di successi, tra cui la vittoria agli Australian Open e agli US Open, Sinner ha annunciato il suo programma per l'inizio del 2025.