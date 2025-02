Xbox lancia CyberSafe AI: Dig Deeper per Minecraft: Education

In occasione del Safer Internet Day, Xbox ha annunciato il "CyberSafe AI: Dig Deeper” per Minecraft: Education, un nuovo contenuto scaricabile di Minecraft che permette di esplorare le opportunità dell'AI. Grazie a questo DLC, i giocatori possono affrontare situazioni realistiche, scoprendo così il potenziale creativo di questa tencologia. L'esperienza, infatti, simulerà scenari di utilizzo, insegnando ai giocatori a impiegarla in modo sicuro e responsabile.

"L'ingegno umano è al centro dell'intelligenza artificiale e rappresenta un'opportunità straordinaria per fornire a educatori, bambini e famiglie le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare l'IA in modo sicuro, valorizzando la creatività e il suo impatto positivo sul mondo", afferma Carlos Figueiredo, Director of Player Safety di Mojang Studios. "Sono entusiasta di proseguire lo sviluppo dei nostri contenuti CyberSafe, che hanno già raggiunto decine di milioni di giocatori in tutto il mondo".

Per maggiori informazioni, inclusi trailer e immagini, è possibile visitare il blog post Xbox Wire , a cura di Kim Kunes, VP di Gaming Trust & Safety.