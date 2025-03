Minecraft Education: Peter Is Here alla Basilica di San Pietro

Minecraft Education lancia, in collaborazione con La Basilica di San Pietro, Città del Vaticano e Microsoft, “Peter Is Here”, una nuova esperienza di apprendimento interattivo all’interno della piattaforma Minecraft Education. Capitalizzando l’esperienza del progetto presentato a novembre La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience, Peter Is Here invita gli studenti a esplorare la storia della Basilica attraverso gli avvenimenti chiave, a cimentarsi in sfide di restauro e a scoprire il punto d’incontro tra patrimonio culturale e innovazione moderna.

“Questa esperienza si propone di accompagnare gli studenti alla scoperta dell'affascinante e multiforme realtà spirituale, artistica e architettonica custodita nella Basilica di San Pietro, luogo in cui la fede di innumerevoli generazioni ha plasmato uno spazio di elevazione e dialogo tra l'umano e il divino. Mi auguro che l'esperienza di gioco qui presentata possa favorire, grazie alle molteplici opportunità offerte dalla piattaforma, un'autentica immersione in questo cammino di conoscenza e riflessione”, ha affermato il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, e Presidente della Fabbrica di San Pietro.

"Il traguardo di oggi rappresenta una naturale e importante estensione della partnership di Microsoft con il Vaticano e un altro grande passo avanti," ha dichiarato Brad Smith, Vice Chairman e Presidente di Microsoft. "Siamo riusciti a consegnare la cultura, la religione e il patrimonio di questa meravigliosa istituzione nelle mani dei bambini di ogni paese del mondo."

"Peter Is Here” fa leva sull'intelligenza artificiale in modo potente e creativo, combinando storia e innovazione per educare e ispirare. Questa esperienza interattiva permette agli studenti di esplorare la Basilica di San Pietro e il suo sviluppo storico, utilizzando strumenti basati sull'AI per scoprire le storie dietro la sua architettura e arte. Microsoft Copilot è stato impiegato per ricercare e informare le esperienze storiche all'interno del gioco, mentre Microsoft Designer è stato utilizzato per concettualizzare gli asset del gioco. Microsoft Visual Studio e GitHub Copilot hanno supportato le meccaniche del gioco, mentre Microsoft Copilot e Azure OpenAI GPT-4.0 sono stati utilizzati per garantire l'idoneità dei testi rispetto all'età e l'accessibilità.

Le scuole cattoliche di tutto il mondo e le scuole in tutta Italia saranno tra le prime a integrare l'esperienza di Minecraft Education nei loro programmi scolastici. Il Dottor Mauro Antonelli, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha partecipato all’evento di lancio insieme a Monsignor Carlo Maria Polvani, Segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, e direttore editoriale del magazine “Piazza San Pietro”, ha dichiarato: “Chiederò a Minecraft Education che questo possa essere il gioco ufficiale per la seconda Giornata Mondiale dei Bambini nel settembre 2026. Pensiamo di organizzare una intera giornata di gioco coinvolgendo genitori, bambini e nonni per scoprire uno dei luoghi principali della nostra fede”.

Gli alunni della Rete di scuole FIDAE, con la rappresentanza dell’Istituto Massimo, sono coinvolti nel progetto fin dall’inizio grazie al supporto che MR Digital, system integrator leader del settore Education, offre agli istituti scolastici nella gestione e configurazione del gioco e nella formazione dei docenti che guidano gli studenti in questa nuova avventura alla scoperta della Basilica di San Pietro.

Gli studenti dell'Istituto Massimo hanno avuto l'opportunità di mostrare come si gioca a Peter Is Here, e di condividere insight su quanto appreso attraverso l'esplorazione virtuale.

Peter is Here è disponibile per tutti gli utenti con licenza nella library di lezioni di Minecraft Education. Studenti e insegnanti possono accedere gratuitamente a una versione prova di Minecraft Education scaricando l'applicazione e accedendo con il proprio account Office 365 o Microsoft 365 Education. Gli insegnanti hanno inoltre accesso a un PowerPoint pronto per l'uso in classe con istruzioni strutturate e a quaderni di lavoro per gli studenti, che favoriscono il coinvolgimento e la comprensione contestuale di ciascun sito di restauro.

Lo scorso novembre Microsoft e La Basilica di San Pietro, Città del Vaticano hanno lanciato La Basilica di San Pietro , una mostra digitale e fisica che fa leva su tecnologia AI all’avanguardia per consentire ai visitatori di entrare in connessione con la Basilica in modi nuovi. La mostra è stata inaugurata alla vigilia del Giubileo 2025, il "Giubileo della Speranza", che si prevede attirerà 30 milioni di turisti in più in Italia.

