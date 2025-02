Trump accoglie Marc Fogel, insegnante americano liberato dalla Russia, e annuncia un prossimo rilascio

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto oggi alla Casa Bianca Marc Fogel, insegnante americano detenuto in Russia dal 2021 e recentemente rilasciato. Fogel era stato arrestato all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca per possesso di una piccola quantità di marijuana medica, prescritta per alleviare dolori cronici alla schiena, e condannato a 14 anni di reclusione.

La liberazione di Fogel è avvenuta grazie a un accordo negoziato dall'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, durante una visita a Mosca. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti. La famiglia di Fogel ha espresso profonda gratitudine per il suo rilascio, sottolineando la fine di un periodo estremamente difficile.

Trump ha descritto l'accordo con la Russia come "molto equo e ragionevole" e ha annunciato che un altro cittadino americano sarà rilasciato domani, senza fornire ulteriori dettagli. Ha inoltre espresso la speranza che questo evento rappresenti l'inizio di una nuova fase nei rapporti con la Russia, auspicando la fine della guerra in Ucraina.

Il presidente Trump ha dichiarato l'intenzione di inviare il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, con l'obiettivo di trovare una soluzione al conflitto con la Russia. Zelensky ha confermato la prossima apertura di negoziati con rappresentanti degli Stati Uniti su vari livelli.

In un'intervista recente, Trump aveva ipotizzato che l'Ucraina potrebbe "un giorno" diventare parte della Russia, sottolineando la possibilità di un accordo tra le parti. Nel frattempo, è previsto un incontro tra Zelensky e il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, a margine della Conferenza di Monaco.

Trump invia delegazione in Europa per colloqui su Ucraina e NATO - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato una delegazione in Europa per avviare colloqui mirati a porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, che dura da quasi tre anni. Dal 14 al 16 febbraio si terrà la Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio.

Super Bowl: Taylor Swift fischiata, Donald Trump esulta - Durante il Super Bowl LIX al Caesars Superdome di New Orleans, Taylor Swift è stata accolta da fischi quando la sua immagine è apparsa sul maxischermo dello stadio. La cantante era presente per sostenere il fidanzato, Travis Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs, che sono stati sconfitti dai Philadelphia Eagles con un punteggio di 40-22.

Trump ribadisce l'intenzione degli Stati Uniti di acquisire e controllare Gaza - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riaffermato l'impegno del suo governo ad acquistare e possedere la Striscia di Gaza una volta terminato il conflitto tra Israele e Hamas. Ha proposto che altri Paesi del Medio Oriente partecipino alla ricostruzione dell'enclave, devastata da continui bombardamenti.