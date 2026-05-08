Trump annuncia una tregua tra Russia e Ucraina, stop ai combattimenti dal 9 all'11 maggio

Donald Trump ha annunciato una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina dal 9 all’11 maggio. Lo stop ai combattimenti coincide con le celebrazioni del Giorno della Vittoria e comprende anche uno scambio di mille prigionieri.

Donald Trump ha comunicato l’avvio di un cessate il fuoco temporaneo nella guerra tra Russia e Ucraina. La pausa nelle operazioni militari durerà tre giorni, dal 9 all’11 maggio, periodo che coincide con le celebrazioni per il Giorno della Vittoria legato alla Seconda Guerra Mondiale.

Il presidente degli Stati Uniti ha diffuso il messaggio sulla piattaforma Truth Social, spiegando che sia la Russia sia l’Ucraina partecipano alle commemorazioni storiche perché entrambe hanno avuto un ruolo decisivo nel conflitto mondiale contro il nazismo.

Secondo quanto riferito da Trump, l’intesa prevede la sospensione completa delle attività belliche e uno scambio di mille prigionieri tra i due Paesi. Il presidente americano ha dichiarato di aver avanzato personalmente la richiesta e ha ringraziato Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per aver raggiunto l’accordo.

Trump ha aggiunto che i negoziati per arrivare alla fine della guerra stanno andando avanti e che le parti sarebbero più vicine a una soluzione del conflitto. Nel suo intervento ha definito quello in corso il più grave scontro armato in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Nelle ore precedenti, il Cremlino aveva già annunciato l’entrata in vigore di una tregua di due giorni a partire dalla mezzanotte. L’annuncio diffuso da Trump amplia ora la durata dello stop ai combattimenti fino all’11 maggio.