Sanremo 2025: Classifica cinque artisti della prima serata

La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha preso il via l'11 febbraio 2025 al Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti, affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Nel corso della serata, si sono esibiti tutti i 29 artisti in gara, sottoponendosi al giudizio della Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al termine delle esibizioni, sono stati annunciati i cinque artisti più votati, in ordine casuale:

Brunori Sas con "L'albero delle noci"

con "L'albero delle noci" Giorgia con "La cura per me"

con "La cura per me" Lucio Corsi con "Volevo essere un duro"

con "Volevo essere un duro" Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola"

con "Quando sarai piccola" Achille Lauro con "Incoscienti giovani"

Questi artisti hanno particolarmente colpito la giuria con le loro performance. La classifica è stata comunicata senza rivelare l'ordine di preferenza.

Nella seconda serata, prevista per stasera 12 febbraio, si esibiranno 15 dei Big in gara. In questa occasione, il televoto sarà attivo, permettendo al pubblico di esprimere le proprie preferenze insieme alla Giuria delle Radio. Al termine della serata, verrà annunciata una nuova top 5, sempre senza indicare l'ordine di classifica.

Il Festival di Sanremo 2025 proseguirà fino al 15 febbraio, con una serie di esibizioni, ospiti speciali e momenti dedicati alla musica italiana. Tra gli ospiti della prima serata, si sono distinti Jovanotti, che ha proposto un medley dei suoi successi, e le cantanti Noa e Mira Awad, che hanno eseguito una toccante versione di "Imagine" di John Lennon, portando un messaggio di pace e unità.

La competizione è appena iniziata e si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con il pubblico e le giurie chiamati a determinare il vincitore di questa edizione storica del Festival.

Prima serata Sanremo 2025: Il Festival di Carlo Conti tra emozioni e ospiti illustri, dove vedere in streaming - La 75ª edizione del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, ha preso il via con la prima serata l'11 febbraio 2025. Sul palco del Teatro Ariston si sono esibiti tutti i 29 artisti in gara, con la conduzione affiancata da Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Chi è Joan Thiele tra i Big si Sanremo 2025 con Eco - Joan Thiele, all'anagrafe Alessandra Joan Thiele, è una cantautrice e produttrice discografica italiana di origini italiane, svizzere e colombiane. Nata a Desenzano del Garda il 21 settembre 1991, ha trascorso parte dell'infanzia a Cartagena, in Colombia, prima di stabilirsi nuovamente in Italia.

Chi sono i The Kolors a Sanremo 2025 con Tu con chi fai l'amore - I The Kolors partecipano al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Tu con chi fai l'amore", segnando la loro terza presenza sul palco dell'Ariston dopo le esibizioni del 2018 e del 2024. La canzone, scritta da Stash in collaborazione con Davide Petrella e Calcutta, celebra la spontaneità e l'istinto nelle relazioni umane.