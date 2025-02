Chi è Joan Thiele tra i Big si Sanremo 2025 con Eco

Joan Thiele, all'anagrafe Alessandra Joan Thiele, è una cantautrice e produttrice discografica italiana di origini italiane, svizzere e colombiane. Nata a Desenzano del Garda il 21 settembre 1991, ha trascorso parte dell'infanzia a Cartagena, in Colombia, prima di stabilirsi nuovamente in Italia. La sua musica riflette un mix di influenze culturali, spaziando dalla Colombia ai Caraibi, dal Canada all'Inghilterra.

La carriera musicale di Joan inizia a Londra, dove nel 2016 pubblica il suo primo EP omonimo, contenente i singoli "Save Me" e "Taxi Driver". Nel 2018 esce il suo album d'esordio, "Tango". Negli anni successivi, collabora con artisti come Myss Keta, Elodie e il rapper Nitro. Nel 2020 pubblica l'EP "Operazione Oro", il suo primo lavoro in italiano, che fonde pop, R&B e suggestioni cinematografiche ispirate alle colonne sonore del cinema italiano degli anni '60 e '70.

Nel 2023, Joan vince il David di Donatello per la migliore canzone originale con "Proiettili (ti mangio il cuore)", brano realizzato in collaborazione con Elodie per la colonna sonora del film "Ti mangio il cuore".

Al Festival di Sanremo 2025, Joan Thiele fa il suo debutto tra i Big con il brano "Eco". La canzone, dedicata a suo fratello, esplora temi come la paura, l'insicurezza e l'autosabotaggio, invitando a difendere le proprie idee e a seguire l'istinto. Joan ha dichiarato: "La canzone è nata un anno e mezzo fa ed è dedicata a mio fratello, ma auguro che ci si possano rivedere tutti. Investiga la paura, l’insicurezza e l’autosabotaggio, invitandoci a difendere le nostre idee e a seguire l’istinto".

Durante la prima serata del Festival, Joan ha presentato "Eco" sul palco del Teatro Ariston, ricevendo apprezzamenti per la sua performance intensa e coinvolgente.

Per ascoltare "Eco" di Joan Thiele, è disponibile il video dell'esibizione su RaiPlay.

