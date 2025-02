Chi è Serena Brancale a Sanremo 2025 con Anema e core

Serena Brancale, cantante barese classe 1989, partecipa al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Anema e core". Questo segna il suo debutto tra i Big, a dieci anni dalla sua esibizione nella sezione Nuove Proposte del 2015 con "Galleggiare".

Nata in una famiglia di musicisti, Serena ha iniziato presto lo studio della musica, dedicandosi al violino e al pianoforte. Dopo il diploma in grafica pubblicitaria all'Accademia di Belle Arti di Bari, ha conseguito la laurea in canto jazz al Conservatorio di Bari. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti come Il Volo, Mario Biondi, Willie Peyote e Ghemon.

Nel 2024, il suo singolo in dialetto barese "Baccalà" è diventato virale su TikTok, ampliando la sua popolarità. Serena ha continuato a esplorare le sue radici musicali con brani come "La zia" e "Stu cafè".

"Anema e core" è un omaggio alle sue origini e a Pino Daniele, artista che l'ha profondamente ispirata. Il titolo, in napoletano, riflette l'essenza della canzone e il legame con la sua terra.

Durante la serata delle cover, Serena si esibirà con Alessandra Amoroso nel brano "If I Ain't Got You" di Alicia Keys, mettendo in luce la sua versatilità artistica.

Con "Anema e core", Serena Brancale porta sul palco dell'Ariston una fusione di jazz, soul e tradizione popolare, rappresentando la ricchezza culturale della Puglia.

