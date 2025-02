Chi è Francesca Michielin in gara a Sanremo 2025 con Fango in paradiso

Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Fango in paradiso", segnando la sua terza partecipazione alla kermesse musicale. La canzone è una ballata intensa che affronta il tema della fine di un amore, esprimendo emozioni profonde e vulnerabilità. Michielin ha dichiarato: "Mi era già capitato di fare canzoni intense o impegnate, ma non avevo mai aperto così tanto il cuore esponendo la mia fragilità".

Nata nel 1995 a Bassano del Grappa, Francesca ha iniziato il suo percorso musicale studiando pianoforte all'età di 9 anni. Ha raggiunto la notorietà vincendo la quinta edizione di "X Factor" nel 2011, sotto la guida di Simona Ventura. Il suo singolo di debutto, "Distratto", è diventato un successo radiofonico, segnando l'inizio di una carriera ricca di collaborazioni e riconoscimenti. Tra i suoi successi, si annoverano le collaborazioni con Fedez nei brani "Cigno nero" e "Magnifico", entrambi certificati dischi di platino.

Nel 2016, Francesca ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con "Nessun grado di separazione", classificandosi seconda e rappresentando successivamente l'Italia all'Eurovision Song Contest. È tornata sul palco dell'Ariston nel 2021 in coppia con Fedez, presentando "Chiamami per nome", che ha ottenuto nuovamente il secondo posto.

Oltre alla musica, Michielin ha mostrato interesse per temi ambientali, conducendo un programma su Sky dedicato alle cause dei cambiamenti climatici. È anche un'appassionata di sport, avendo cantato l'inno nazionale italiano al Gran Premio di Monza nel 2017 e dichiarandosi tifosa della Juventus.

Con "Fango in paradiso", Francesca Michielin si propone di emozionare il pubblico di Sanremo 2025, offrendo una performance sincera e toccante che mette in luce la sua maturità artistica e personale.

Per ascoltare "Fango in paradiso" di Francesca Michielin, puoi guardare il video su Raiplay.

