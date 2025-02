Chi è Marcella Bella torna a Sanremo 2025 con Pelle diamante

Marcella Bella, celebre cantante italiana, partecipa al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Pelle diamante". Questa è la sua nona presenza tra i Big, segnando il ritorno al Festival dopo 18 anni.

Nata a Catania il 18 giugno 1952, Marcella Bella ha firmato il suo primo contratto discografico a 16 anni. Nel 1973 ha vinto il Festivalbar con il singolo "Io domani". Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 25 album, celebrando i 50 anni di attività con l'album "50 Anni di Bella Musica" nel 2019.

Nel 2005, dopo un periodo di minore popolarità, è tornata sul palco dell'Ariston con la canzone "Uomo bastardo". Ha partecipato anche alla politica, candidandosi alle elezioni europee del 2004 con Alleanza Nazionale, senza essere eletta. Anni dopo, ha rinnegato questa scelta.

In una recente intervista, Marcella Bella ha raccontato un episodio riguardante Lory Del Santo: "Arrivò, si inginocchiò e parlò all'orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e mi disse che non l'aveva mai vista. Lei se ne andò ma dopo mezz'ora tornò lì a parlargli di nuovo all'orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva".

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1979 ha iniziato una relazione con l'imprenditore milanese Mario Merello. La coppia si è sposata nel 1989 e ha tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Il brano "Pelle diamante" rappresenta una donna forte e determinata, con una pelle dura come il diamante, resistente a tutto. Marcella Bella si rivolge a tutte le donne che sanno cosa vogliono e lottano per ottenerlo.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Marcella Bella ha eseguito "Pelle diamante", segnando il suo ritorno sul palco dell'Ariston.

Per ascoltare "Pelle diamante" e altri successi di Marcella Bella, è disponibile una playlist su Spotify.

In un'intervista, Marcella Bella ha dedicato la sua partecipazione a Sanremo 2025 al fratello Gianni, noto cantautore e compositore, che ha subito un ictus.

Marcella Bella ha dichiarato che il testo di "Pelle diamante" significa avere la pelle dura, resistente a tutto, rivolgendosi a ogni donna forte e determinata che sa quello che vuole e lotta per ottenerlo.

Per ulteriori dettagli sulla partecipazione di Marcella Bella a Sanremo 2025, è disponibile un video su Raiplay.

