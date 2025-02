Sid Meier's Civilization VII ora disponibile

Il nuovo capitolo della serie di successo acclamata dalla critica di giochi strategici 4X, è disponibile da oggi!

2K e Firaxis Games hanno annunciato oggi che Sid Meier's Civilization VII è ora disponibile in tutto il mondo. Il rivoluzionario nuovo capitolo della storica e stimata serie di giochi strategici, che ha venduto oltre 73 milioni di copie in tutto il mondo, è disponibile per la prima volta simultaneamente su console e PC per le seguenti piattaforme: PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Epic Games Store, Mac e Linux tramite Steam. Civilization VII - VR, recentemente annunciato al Civ World Summit, è previsto per il lancio la prossima estate; ulteriori informazioni su Civilization VII - VR sono disponibili qui.

"Questo è un momento incredibilmente speciale per 2K, Civilization VII è un titolo che onora e arricchisce il patrimonio di uno dei franchise più amati nella storia dei videogiochi", ha dichiarato David Ismailer, Presidente di 2K. "La collaborazione con Firaxis, un team la cui creatività e passione sono ineguagliabili, è destinata a produrre un altro successo rivoluzionario che conquisterà i vecchi fan e ne sedurrà di nuovi."

"Civilization VII è un elemento distintivo della nostra identità creativa in Firaxis, un team appassionato spinge continuamente più in là i confini di ciò che i giochi strategici possono raggiungere", ha dichiarato Heather Hazen, Direttore dello studio di Firaxis Games. "Abbiamo sviluppato il capitolo di Civilization più vasto e ambizioso di sempre e vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla community di appassionati che è cresciuta insieme a noi nel corso degli anni. È il momento di intraprendere insieme questo nuovo viaggio e ascoltare il richiamo della storia"

In Civilization VII, le decisioni strategiche plasmano il lignaggio culturale unico di un impero in evoluzione. Guiderai uno dei tanti leader leggendari della storia e indirizzerai il corso della tua storia scegliendo una nuova civiltà per rappresentare il tuo impero in ogni Era del progresso umano. Costruisci città e meraviglie architettoniche per espandere il territorio, migliora la civiltà con scoperte tecnologiche e conquista o collabora con civiltà rivali mentre esplori gli angoli più remoti del mondo ancora sconosciuto. Insegui la prosperità in un'esperienza immersiva in modalità solitaria o gioca con altri nella modalità multiplayer online.

Il gioco online e le sue funzionalità richiedono una connessione a Internet e un account 2K (l'età minima varia). Su Xbox, PlayStation e PC, fino a cinque giocatori sono supportati nelle Ere dell'Antichità e dell'Esplorazione, e fino a otto giocatori nelle Ere Moderne. Su Nintendo Switch, fino a quattro giocatori sono supportati nelle Ere dell'Antichità e dell'Esplorazione, e fino a sei giocatori nelle Ere Moderne. Possono essere applicate restrizioni sulla dimensione della mappa per determinati giochi multiplayer cross-play.