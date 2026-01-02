Carburanti, pedaggi e Rc auto: il 2026 parte con nuovi rincari

Home / Social News / Carburanti, pedaggi e Rc auto: il 2026 parte con nuovi rincari

Dal 1° gennaio 2026, aumentano i costi di #carburanti, #pedaggi e #Rcauto, con impatti diretti sui bilanci familiari. Le nuove misure influenzano beni e servizi di uso quotidiano, rendendo più costosa la mobilità e altre spese essenziali.