Cuffie a conduzione ossea Suunto Aqua, Sonic e Wing

I suoni della natura rendono uniche le avventure all’aria aperta, e poterli ascoltare è fondamentale per la sicurezza durante la pratica sportiva. Le cuffie sportive a conduzione ossea Suunto (open-ear) offrono il perfetto equilibrio tra il piacere della musica e la consapevolezza dell’ambiente circostante, permettendo di vivere ogni esperienza in modo sicuro e coinvolgente.

NAVIGA NELLA MUSICA CON SUUNTO AQUA

Portate l'audio di prima classe sott'acqua. Suunto Aqua si unisce a Suunto Wing e Suunto Sonic per portare la tecnologia delle cuffie a conduzione ossea a nuove altezze (e profondità). Ascoltate i podcast o nuotate al ritmo dei vostri brani preferiti con queste cuffie open-ear leggere come una piuma. L'impermeabilità di Suunto Aqua garantisce che la vostra esperienza audio non si fermi alla riva, sia che stiate nuotando in acque libere o remando in un fiume. La tecnologia di conduzione ossea mantiene le orecchie scoperte e in sintonia con l’ambiente circostante.

PER AVVENTURE PIÙ SICURE, SEMPRE CONNESSI ALL'AMBIENTEEsplorare il mondo là fuori richiede passione, determinazione e gli strumenti giusti per farlo in sicurezza. Con Suunto Wing e Suunto Sonic, ogni avventura diventa più consapevole e protetta, senza rinunciare alla libertà di movimento e alla connessione con ciò che ci circonda.Con Suunto Sonic la sicurezza incontra la musica. Grazie alla tecnologia open-ear, è possibile godersi la propria playlist preferita senza isolarsi dall’ambiente circostante. Che si stia correndo in un sentiero di montagna, pedalando in città o affrontando un'escursione immersiva, è possibile continuare a percepire i suoni della natura, il traffico o la voce dei tuoi compagni di viaggio.Le Suunto Wing sono dotate di luci LED rosse su entrambi i lati della testa, aumentando la visibilità in condizioni di scarsa luminosità, sia sui sentieri immersi nella natura sia lungo le strade urbane. Un dettaglio essenziale per chi affronta le proprie sfide all'alba, al tramonto o nelle notti d’avventura, sentendo la propria playlist preferita.

