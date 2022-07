Haylou PurFree (BC01) : Cuffie a conduzione ossea

Cos'è la conduzione ossea?

Lestanno diventando sempre più popolari. Sebbene il marchio AfterShokz sia stato per qualche tempo leader sul mercato, ora, i dispositivi con questa tecnologia, si possono trovare anche nell'offerta di altre aziende. Le cuffie più recenti di questo tipo sono le, un'alternativa economica ai modelli più affermati che di seguito andremo a valutare.Prima di passare alla valutazione vera e propria degli auricolari, vale la pena spiegare brevemente cos'è la, che rimane ancora una tecnologia piuttosto di nicchia. Le cuffie che utilizzano in funzionamento a conduzione ossea non sono cuffie che si mettono nell'orecchio, ma vanno messe vicino al padiglione auricolare e quindi non dentro.

Design Haylou PurFree (BC01)

Il suono utilizza le ossa risonanti per trasmettere il suono. Questo permette di godersi la musica, soprattutto quando non si vuole essere tagliati fuori dal mondo circostante. Queste cuffie non attutiscono i suoni dall'esterno e il nostro orecchio libero è in grado di sentire, ad esempio, un'auto in arrivo. Si tratta quindi di una soluzione interessante e utile, dedicata principalmente alle persone attive.Le cuffie Haylou PurFree (BC01) vengono consegnate in una confezione bianca. Su di essa troverete alcune informazioni chiave sulle specifiche, l'iscrizione orgogliosamente presentata "Red Dot Winner 2022 ". Sì, perchè le prime cuffie a conduzione ossea HAYLOU,, hanno ricevuto il Red Dot Design Award tedesco 2022 per la loro estetica e la tecnologia innovativa all'avanguardia.La confezione contiene, ovviamente le cuffie, tappi per le orecchie, un cavo di ricarica e un manuale utente.A prima vista di queste cuffie si apprezza molto il design ad archetto. Gli auricolari sono ricoperti in gomma opaca e sono piacevoli al tatto. Anche il modo in cui le cuffie si adattano alla forma della testa merita una menzione, perchè si indossano comodamente anche su quelle più grandi, senza allungamenti eccessivi.Le cuffie sono molto leggere è difficilmente si sentono quando le si indossa correttamente. Un altro vantaggio è che sono molto flessibili, infatti si può piegare l'archetto senza alcun timore di romperlo.

La prima cosa che attira l'attenzione è la porta di ricarica esposta e i pulsanti fisici che sono rivestiti in gomma. Da qui il certificato IP67, ovvero la resistenza agli schizzi e polvere che le rende utilizzabili anche in caso di pioggia o di eccessiva sudorazione.

Caratteristiche e batteria auricolari Haylou PurFree (BC01)

Connettività: Bluetooth 5.2

Connessione: wireless

Portata: fino a 10 m

Durata batteria: 8h

Batteria in standby: 60 ore

Tempo di ricarica: ca. 1,5 ore

Impermeabilità IP67

Si collega a 2 dispositivi contemporaneamente

Il set include: cavo di di ricarica, tappi per le orecchie, istruzioni



Le cuffie HAYLOU PurFree (BC01) adottano un innovativo gancio ergonomico per ergonomico e un design minimale, combinato con materiale in silicone delicato sulla pelle, un corpo leggero da 28 g e telaio in lega di titanio con elevata resistenza e flessibilità, offrendo un'esperienza di utilizzo confortevole e affidabile.In termini di prestazioni, HAYLOU PurFree (BC01) utilizzano il chip Qualcomm 3044 e Bluetooth 5.2 che ha una velocità di trasmissione più elevata e un consumo energetico inferiore rispetto al chip Bluetooth 5.0. Secondo il test ufficiale, anche se le HAYLOU PurFree (BC01) si trovano a 10 metri di distanza dal telefono, hanno una connessione Bluetooth stabile.La tecnologia di cancellazione del rumore a doppio microfono può riconoscere e ridurre in modo intelligente il rumore di fondo per chiamate eseguire cristalline. L'esclusiva tecnologia audio direzionale HAYLOU può evitare efficacemente la dispersione del suono e proteggere dunque la privacy.La cavità completamente sigillata e il grado di impermeabilità IP67 fa si che le cuccie possano resistere a qualsiasi sudore da allenamenti ad alta intensità. Inoltre, gli auricolari HAYLOU PurFree (BC01) supportano 8 ore di riproduzione e una ricarica magnetica rapida.

Le cuffie Haylou PurFree (BC01) non sono complicate in termini di funzionamento: i pulsanti di controllo del volume e un pulsante multifunzione fanno la maggior parte delle cose relative allo scorrimento della musica.

Hanno un bel vantaggio, purtroppo raro su molti modelli, cioè la possibilità di accoppiare due dispositivi contemporaneamente, che è una buona soluzione quando si preferisce utilizzare uno smartwatch invece di usare il telefono mentre sono in esecuzione.

Il secondo aspetto è la durata della batteria. Il produttore dichiara oltre 8 ore di utilizzo con una singola carica. È interessante notare che in modalità standby le cuffie possono funzionare fino a 240 ore, anche se dopo due settimane senza ricarica il produttore consiglia di caricarle. Le celle della batteria sono completamente cariche in circa un'ora e mezza.Anche le conversazioni con Haylou PurFree (BC01) sono piacevoli. La voce dell'interlocutore è chiaramente udibile poiché gli auricolari vantano una riduzione del rumore a doppio microfono durante le chiamate, grazie alla quale possiamo essere sicuri che l'interlocutore ci senta bene.Queste cuffie quindi sono una buona scelta per chi piace parlare a lungo al telefono perché le cuffie non stancano in alcun modo e l'orecchio non suda, come nel caso dei set over-ear.Sebbene la qualità della musica sia solitamente l'aspetto più importante delle cuffie, sarebbe ingiusto giudicare le cuffie a conduzione ossea come le classiche cuffie in-ear o over-ear. Il suono è sufficiente per la riproduzione musicale, con la massima enfasi sull'attività fisica. È una scelta interessante dal punto di vista di ciclisti o corridori che non vogliono o non dovrebbero isolarsi completamente dal mondo che li circonda.

I toni medi vengono in primo piano, quindi la voce nelle canzoni è chiara e corretta. Purtroppo, come altre cuffie con questa tecnologia, le PurFree non possono essere elogiate per i toni bassi, che sono sostanzialmente assenti.

Le cuffie Haylou PurFree (BC01) sono cuffie interessanti progettate per un'applicazione specifica. Se andate in bicicletta, corrette molto o semplicemente non vi piace essere tagliati fuori dal mondo e la musica è un sottofondo su cui non vi concentrate molto mentre vi allenate, Haylou PurFree è un prodotto che può fare per voi.

Tuttavia, se avete intenzione di acquistare queste cuffie con il pensiero di godervi la musica, potreste rimanerne delusi. La qualità del suono non è ottima e questo non è il caso del modello Haylou, ma il principio su cui si basa la tecnologia a conduzione ossea.È un prodotto consigliato alle persone attive o a coloro che hanno bisogno di parlare spesso per molte ore e cercano qualcosa di comodo e pratico.

Dove acquistare le cuffie Haylou PurFree (BC01)

Per il lancio del prodotto è stata preparata una bella promozione. Il loro Prezzo originale è di 109,99 €, ma utilizzando un coupon di 15 € ed il codice sconto : HAYLOUBC01 (del valore di 20€) le potrete avere dal 25 giugno al 1 luglio 2022 al prezzo finale di 74,99 € acquistandole su Amazon.



Specifiche HAYLOU PurFree (BC01)

Marca: HaylouModello: PurFree (BC01)Connessione wireless: Bluetooth 5.2Protocolli Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFPPortata di comunicazione: 10 metri (ambiente aperto senza ostacoli)Tipo di batteria: batteria ai polimeri di ioni di litioCapacità della batteria: 165 mAh

