Addio al Maestro Renato Serio: una vita dedicata alla musica italiana

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Renato Serio, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra di fama internazionale, deceduto a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Nato a Lucca il 5 ottobre 1946, Serio ha intrapreso gli studi di pianoforte e composizione nella sua città natale, completandoli presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Negli anni '70, trasferitosi a Roma, ha collaborato con illustri compositori di colonne sonore come Riz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli e Armando Trovajoli, contribuendo a film di rilievo quali "Una giornata particolare" di Ettore Scola e "Profumo di donna" di Dino Risi.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 1977 con l'arrangiamento delle musiche per "Piccolo Slam", proseguendo con la direzione d'orchestra in programmi come "Stasera niente di nuovo" (1981) e "Serata d'Onore" (1984) condotto da Pippo Baudo. Ha diretto l'orchestra in quattro edizioni di "Fantastico" (1985, 1987, 1988 e 1991), consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Nel teatro musicale, Serio ha curato gli arrangiamenti di commedie di successo come "Aggiungi un posto a tavola", "Bravo", "Se il tempo fosse un gambero", "Stanno suonando la nostra canzone" e "Barnum". Ha collaborato con artisti del calibro di Francesco De Gregori, per il quale ha arrangiato "La donna cannone", e con Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi.

Particolarmente significativa è stata la sua collaborazione con Renato Zero, iniziata nel 1982 con l'album "Via Tagliamento 1965-1970". Serio ha contribuito come arrangiatore e direttore d'orchestra a numerosi brani e tour di Zero, tra cui "Souvenir" e "Più o meno" nell'album "Zero" (1987), e "O Dino o Sauro" in "La coscienza di Zero" (1991). Ha co-scritto il brano "Ave Maria", presentato al Festival di Sanremo nel 1993, dove Zero si è classificato al quinto posto.

Nel 1993, Serio ha composto la musica dell'inno del partito Forza Italia, con testo attribuito a Silvio Berlusconi. Ha diretto l'orchestra in due edizioni del Festival di Sanremo, nel 2005 e 2006, e nel 2006 ha pubblicato il CD "Viaggio nel regno dei Beatles", rielaborando in chiave sinfonica i brani più celebri della band britannica.

Nel 2009, ha curato gli arrangiamenti dello spettacolo "S.P.A solo per amore" di Loretta Goggi, e nel 2010 ha diretto l'orchestra al Festival di Sanremo per l'esibizione di Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, che si sono classificati secondi. Ha inoltre diretto l'orchestra Nova Amadeus nel musical "I promessi sposi - Opera moderna" e nel 2011 ha curato le musiche del musical "Secrets of the Sea" per la regia di Gino Landi.

La scomparsa di Renato Serio lascia un vuoto nel panorama musicale italiano, privandolo di un artista che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, collaborando con i più grandi interpreti della musica leggera e contribuendo a opere che hanno segnato la cultura italiana.