Rufina: Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate, indagini in corso sul movente

L'autopsia sul corpo di Eleonora Guidi, 34 anni, ha rivelato che la donna è stata colpita con 24 coltellate alla schiena, al collo e al petto. Il compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, è accusato dell'omicidio avvenuto sabato scorso nella loro abitazione a Rufina, in provincia di Firenze. Dopo l'aggressione, Innocenti si è lanciato da una finestra del secondo piano, riportando gravi lesioni; attualmente è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Careggi di Firenze. Il loro figlio di un anno e mezzo, presente al momento del delitto, è stato affidato ai nonni. Le autorità stanno esaminando i telefoni della coppia per chiarire il movente dell'omicidio, al momento sconosciuto.