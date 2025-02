Studentessa 18enne denuncia violenza sessuale dopo malore a scuola a Genova

Una studentessa di 18 anni ha accusato un malore durante le lezioni a Genova il 10 febbraio 2025. In seguito, ha confidato agli insegnanti di essere stata violentata da un amico la notte precedente. Gli insegnanti hanno immediatamente allertato la polizia e il personale medico del 118. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove è stato attivato il protocollo del codice rosa. La squadra mobile, sotto la direzione della procura, ha avviato le indagini sull'accaduto.

Maltempo in Italia: Frane e Allagamenti, Crolla Muro a Genova e Firenze Colpita da Bomba d'Acqua - Il maltempo continua a flagellare l'Italia, con situazioni critiche in diverse regioni. Oggi, martedì 28 gennaio, è allerta rossa in Liguria, arancione in Emilia Romagna e Toscana, e gialla in ben 11 regioni. La Protezione civile ha previsto intense precipitazioni, forti raffiche di vento e attività elettrica.

Anziana con demenza senile lasciata per giorni su una barella al pronto soccorso di Genova - Una donna di 70 anni, affetta da demenza senile precoce causata dall'epilessia, è rimasta per sette giorni su una barella al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Genova. La figlia denuncia un trattamento che definisce "un incubo". La donna era stata portata al pronto soccorso per complicazioni post-operatorie dopo un intervento al femore.

Genova, tragedia familiare: madre si suicida con la sorella per paura di perdere i figli - Non ricorda nulla la donna di 34 anni che il 7 gennaio si è gettata dal quarto piano di una palazzina in via Cantore a Genova, insieme alla sorella di 31 anni, deceduta sul colpo. Dopo le cure ricevute all’ospedale San Martino, la 34enne è stata informata della morte della sorella ed è stata interrogata dalla Squadra Mobile.