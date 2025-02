Chiara Ferragni dona 200.000 euro al Progetto Ruth della Caritas Italiana

Chiara Ferragni ha effettuato una donazione personale di 200.000 euro a favore del "Progetto Ruth" della Caritas Italiana. Questa iniziativa rientra nell'accordo transattivo tra l'imprenditrice digitale, il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, volto a risolvere le controversie legate al cosiddetto "Pandoro-gate".

Il "Progetto Ruth" si inserisce nel protocollo "Microcredito di libertà", mirato a sostenere l'emancipazione economica delle donne vittime di violenza, aiutandole a superare la dipendenza finanziaria spesso presente in contesti di abuso domestico.

La Convenzione di Istanbul del 2011 equipara la violenza economica a quella fisica, sessuale e psicologica, riconoscendo l'importanza di garantire alle donne l'indipendenza economica per favorire la loro autodeterminazione.

