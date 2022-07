400 euro! Le nuove ballerine della figlia di Chiara Ferragni

Lasta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. A mostrarla quotidianamente sui suoi social sono i genitoriche, tra foto, video e Storie, non ci pensano due volte a svelare il carattere peperino della bambina. Lo scorso marzo ha compiuto un anno ma, nonostante questo, sembra aver già ereditato la passione per la moda dalla madre e dal padre. Stamattina, ad esempio, ha indossato le sue scarpeper l'estate, apparendo così entusiasta e felice di averle indossate tutta la mattina in casa. Il dettaglio che non tutti hanno notato? I suoi ballerini sono griffe e costano una fortuna. La mamma le ha comprato delle scarpee non ha esitato a fargliele provare mentre era ancora in casa.ha indossato una canotta di cotone bianca e un completo bermuda decorato con galline colorate all-over e lo ha completato con un paio di adorabiliin vernice nera.

Chiara estasiata davanti a quella scena dolcissima, sorridente ed entusiasta, scrive nella didascalia delle Storie prima "nuove peppe" (cioè la parola usata dalla bambina per riferirsi alle sue scarpe) e poi "Lei feliciona" . Gli appassionati di moda avranno sicuramente riconosciuto i mocassini di Vittoria sin dal primo sguardo, poiché "nascondono" un dettaglio iconico. Si tratta infatti delle ballerine della collezione Aria di Gucci, un modello in vernice nera che, con la fibbia in metallo sul davanti, rende omaggio alla tradizione della Maison. Le scarpe hanno una chiusura automatica con bottone sul cinturino, sono senza tacco e vengono vendute a 400 euro sul sito ufficiale del brand.

