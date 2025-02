Sondaggio politico, Fratelli d'Italia raggiunge il 29,2%: aumenta il distacco dal PD

Secondo l'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24, Fratelli d'Italia (FdI) ha registrato una crescita dello 0,9% rispetto al mese precedente, attestandosi al 29,2% delle intenzioni di voto. Parallelamente, il Partito Democratico (PD) ha subito un calo dello 0,5%, scendendo al 22,8%. Di conseguenza, il divario tra FdI e PD si è ampliato a 6,4 punti percentuali.

Il Movimento 5 Stelle rimane sostanzialmente stabile all'11,4% (-0,1%). Gli alleati di FdI registrano lievi flessioni: Forza Italia all'8,8% (-0,5%) e Lega all'8,0% (-0,2%). Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6,4% (+0,1%). Tutte le altre formazioni politiche si collocano sotto la soglia del 3%.

La fiducia nel governo è diminuita al 39%, con un calo di 4 punti percentuali rispetto al 13 gennaio.

Intenzioni di voto al 10 febbraio 2025 (variazioni rispetto al 13 gennaio 2025):

Fratelli d'Italia: 29,2% (+0,9)

Partito Democratico: 22,8% (-0,5)

Movimento 5 Stelle: 11,4% (-0,1)

Forza Italia: 8,8% (-0,5)

Lega: 8,0% (-0,2)

Alleanza Verdi-Sinistra: 6,4% (+0,1)

Azione: 2,9% (=)

+Europa: 2,4% (+0,4)

Italia Viva: 2,3% (+0,3)

Noi Moderati: 0,7% (-0,3)

