Salvini convoca consiglio federale della Lega su rottamazione cartelle e pace fiscale: È emergenza nazionale

Matteo Salvini ha convocato un consiglio federale urgente per discutere la rottamazione delle cartelle esattoriali e la pace fiscale, definendo questi provvedimenti come una "emergenza nazionale". La riunione è prevista per mercoledì, con la partecipazione dei membri sia in presenza che in collegamento. Salvini sarà a Roma dopo un viaggio in Israele.

In un'intervista a 'La Repubblica', il sottosegretario al Ministero dell'Economia, Federico Freni, ha sottolineato che la rottamazione non è un capriccio della Lega, ma una risposta necessaria per milioni di italiani onesti che faticano a pagare le tasse. Ha ribadito che una seria pace fiscale è parte integrante del programma di governo del centrodestra. Freni ha invitato a lasciare lavorare serenamente le strutture della Ragioneria dello Stato, affermando che, dati alla mano, saranno fatte le valutazioni opportune.

Fratelli d'Italia ha mostrato apertura verso la proposta di Salvini sulla pace fiscale, a condizione che vengano individuate le necessarie coperture finanziarie. Il viceministro dell'Economia e esponente di FdI, Maurizio Leo, ha dichiarato all'Adnkronos che, se si trovano le risorse in accordo con il ministro Giorgetti, la proposta va bene, sottolineando che il problema principale è rappresentato proprio dalle risorse disponibili.

La proposta della Lega prevede una rottamazione di tutte le cartelle esattoriali, con un pagamento in 120 rate mensili uguali distribuite su dieci anni, senza sanzioni né interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà.

Il dibattito all'interno della maggioranza prosegue, con la Lega che spinge per un'accelerazione sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, mentre Fratelli d'Italia mantiene una posizione più cauta, evidenziando la necessità di trovare le risorse necessarie per attuare la misura.

