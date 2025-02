Bill Gates elogia Jannik Sinner: È incredibile

Bill Gates, noto imprenditore e filantropo, ha espresso la sua ammirazione per Jannik Sinner, attuale numero 1 del tennis mondiale. Durante la sua partecipazione al programma "Che tempo che fa" condotto da Fabio Fazio, Gates ha dichiarato: "Credo che Sinner sia incredibile, fra i giovani giocatori è davvero quello che preferisco". Ha elogiato il 23enne non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per il suo atteggiamento in campo: "È incredibile, meraviglioso, sta sempre calmo, ha un'attitudine sempre positiva ed è davvero una stella".

Jannik Sinner, originario di San Candido, Italia, ha rapidamente scalato le classifiche del tennis mondiale, distinguendosi per il suo stile di gioco aggressivo e la sua compostezza sul campo. Le parole di apprezzamento di Gates sottolineano l'impatto significativo che Sinner ha avuto nel panorama tennistico internazionale.

La stima di una figura di spicco come Bill Gates evidenzia ulteriormente il talento e il potenziale di Sinner nel mondo del tennis.

