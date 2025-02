Arrestato spacciatore per la morte di Nora, 15enne deceduta per overdose a Verona

Il 27 gennaio scorso, a San Bonifacio, in provincia di Verona, la quindicenne Nora è stata trovata senza vita in un edificio abbandonato, noto punto di ritrovo per consumatori di droga. Le indagini, condotte dalla Polizia Ferroviaria di Verona e dai Carabinieri di San Bonifacio sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verona, hanno portato all'arresto di un 34enne nordafricano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di aver venduto cocaina alla giovane in più occasioni.

Le autorità hanno raccolto prove significative attraverso testimonianze e video, delineando un quadro indiziario grave per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla minore età della vittima. Le indagini hanno inoltre rivelato che l'uomo era attivo nello spaccio di droga nell'area di San Bonifacio e nei comuni vicini.

Due amici di Nora sono stati denunciati a piede libero per aver organizzato e partecipato a incontri per il consumo di droga nei giorni precedenti la sua morte. In attesa dei risultati dell'esame tossicologico, le forze dell'ordine hanno eseguito sei perquisizioni nelle province di Verona e Vicenza, sequestrando sostanze stupefacenti, strumenti per il taglio e il confezionamento della droga, nonché medicinali ad azione stupefacente detenuti illegalmente.

