Teramo : Carabiniere spacciatore con decine di clienti arrestato dai colleghi

È successo in provincia di Teramo. Un Carabiniere di 51 anni è attualmente agli arresti domiciliari per traffico di droga. L'uomo, residente a Basciano, inizialmente era dipendente dalla cocaina. Successivamente la situazione è cambiata e ha iniziato a vendere farmaci a clienti affezionati, approfittando di una rete di rapporti creati con alcuni delinquenti.

L'inchiesta sul Carabiniere

Le indagini sono iniziate nell'agosto 2020. I colleghi avevano intuito che stesse usando droghe, ma non potevano mai credere che fosse diventato anche uno spacciatore. Le intercettazioni e il GPS hanno rivelato ogni movimento del vice brigadiere. L'uomo aveva almeno una dozzina di clienti fedeli: comprava a credito dai 70 ai 100 grammi di cocaina alla volta, alcuni per sé e altri per la rivendita.

Il vice brigadiere è attualmente agli arresti domiciliari con altri due uomini già noti alle autorità. Le forze dell'ordine continuano anche a indagare sulla rete tessuta dal mercante nel territorio della valle del Vomano. A lei appartenevano delinquenti, ma anche persone apparentemente estranee al mondo della droga.

