Empoli-Milan: doppia espulsione e vittoria rossonera con Leao e Gimenez

Nella partita tra Empoli e Milan, conclusasi 0-2, l'episodio chiave si è verificato al 65' con l'espulsione di Luca Marianucci. In precedenza, il Milan era rimasto in dieci uomini a causa dell'espulsione di Fikayo Tomori per doppia ammonizione. Sul risultato di 0-0, dopo un contrasto a centrocampo, l'attaccante rossonero Santiago Gimenez è caduto a terra. Mentre si rialzava, Marianucci ha reagito con un leggero calcio che ha colpito la coscia di Gimenez, il quale è caduto nuovamente a terra dolorante. L'arbitro Pairetto, dopo aver consultato il VAR, ha deciso per l'espulsione diretta di Marianucci, ristabilendo così la parità numerica in campo. Successivamente, il Milan ha sbloccato il risultato con un colpo di testa di Rafael Leao su assist di Christian Pulisic. Al 76', Gimenez ha segnato la rete del definitivo 0-2, ancora su assist di Pulisic.

Ibrahimovic: Milan, alti e bassi, ma abbiamo vinto solo noi - Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del Milan, ha dichiarato: "Finora, in questa stagione è mancata la continuità. Abbiamo avuto alti e bassi, però siamo gli unici ad avere un trofeo". Queste parole sono state pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante rossonero, Santiago Gimenez.

Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 18:00, si disputerà il derby di Milano tra Milan e Inter allo stadio San Siro. Il Milan, dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, cerca riscatto, mentre l'Inter arriva con entusiasmo dopo la vittoria sul Monaco e la qualificazione agli ottavi di Champions League.