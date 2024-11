Vittoria del Milan a Bratislava: 3-2 sullo Slovan con gol di Pulisic, Leao e Abraham

Il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta contro lo Slovan Bratislava, imponendosi per 3-2 nella quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Questo successo porta i rossoneri a quota 9 punti in classifica, consolidando le loro ambizioni europee.

L'allenatore Paulo Fonseca ha optato per un undici iniziale con Tammy Abraham al centro dell'attacco, preferendolo ad Álvaro Morata, e ha schierato Christian Pulisic dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro la Juventus. Sulle fasce hanno agito Samuel Chukwueze e Noah Okafor, mentre a centrocampo la coppia formata da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. In difesa, Davide Calabria ha vinto il ballottaggio con Emerson Royal sulla destra, con Theo Hernández a sinistra e la coppia centrale composta da Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori davanti al portiere Mike Maignan.

Il primo tempo ha visto il Milan rischiare al 15', quando David Strelec, servito in profondità, si è presentato solo davanti a Maignan, lo ha dribblato ma la sua conclusione è stata salvata in extremis da Pavlovic, che ha deviato in calcio d'angolo. Al 21', i rossoneri sono passati in vantaggio grazie a Pulisic, che ha finalizzato un assist in profondità di Abraham con un preciso diagonale. Tuttavia, la gioia è durata poco: al 24', Tigran Barseghyan ha pareggiato per lo Slovan con un elegante pallonetto su Maignan, sfruttando un rapido contropiede.

Nella ripresa, l'ingresso di Rafael Leão ha dato nuova linfa al Milan. Al 68', il portoghese ha riportato avanti i suoi, sfruttando un passaggio filtrante di Fofana e superando il portiere Dominik Takác con un delicato tocco sotto. Tre minuti dopo, al 71', Abraham ha siglato il terzo gol, approfittando di un errato retropassaggio di Strelec che lo ha messo a tu per tu con il portiere avversario.

Lo Slovan non si è arreso e all'88' ha accorciato le distanze con un potente tiro dalla distanza del giovane Nino Marcelli, entrato dalla panchina. Al 90', i padroni di casa sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Marko Tolic, che ha ricevuto un cartellino rosso diretto per proteste dopo un fallo su Yunus Musah.

Con questa vittoria, il Milan si porta a 9 punti nel girone, rafforzando la propria posizione in vista della fase a eliminazione diretta. Lo Slovan Bratislava, invece, resta fermo a zero punti, occupando l'ultimo posto in classifica.

