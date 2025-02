Tragico incidente aereo in Alaska: nessun sopravvissuto tra i 10 a bordo

Un aereo della compagnia Bering Air, modello Cessna 208 Caravan, è precipitato in Alaska causando la morte di tutte le 10 persone a bordo, inclusi nove passeggeri e il pilota. Il velivolo era decollato giovedì pomeriggio da Unalakleet, diretto a Nome, ma ha perso il contatto radio circa 10 minuti prima dell'orario previsto per l'atterraggio. I resti dell'aereo sono stati individuati dalla Guardia Costiera statunitense a circa 34 miglia (55 chilometri) a sud-est di Nome.

Le operazioni di recupero sono state ostacolate dalle difficili condizioni meteorologiche, caratterizzate da neve e nebbia, che hanno limitato la visibilità e reso instabile il ghiaccio marino nella zona dell'incidente. Le autorità stanno lavorando per recuperare i corpi e il relitto prima dell'arrivo di ulteriori perturbazioni atmosferiche.

Tra le vittime sono stati identificati Rhone Baumgartner e Kameron Hartvigson, tecnici dell'Alaska Native Tribal Health Consortium, che si erano recati a Unalakleet per la manutenzione di un sistema di recupero del calore essenziale per l'impianto idrico della comunità.

Un'analisi dei dati radar ha evidenziato una rapida perdita di quota e velocità del velivolo intorno alle 15:18 locali, ma le cause dell'incidente restano ancora da determinare. La National Transportation Safety Board (NTSB) ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Questo tragico evento rappresenta uno dei più gravi incidenti aerei in Alaska negli ultimi 25 anni e segue altri due gravi disastri aerei avvenuti negli Stati Uniti nelle ultime settimane.

Cesare Cremonini: il coraggio di rinascere con Alaska Baby, il nuovo album - Cesare Cremonini ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, "Alaska Baby", prevista per il 29 novembre 2024. Questo ottavo lavoro in studio segna un ritorno alle origini, con un suono fresco e una narrazione intima. L'album, composto da dodici brani autobiografici, è stato anticipato dal singolo "Ora che non ho più te", che ha già riscosso un grande successo nelle classifiche radiofoniche.

Usa e Canada intercettano bombardieri russi e cinesi vicino all'Alaska - L'intercettazione è stata effettuata da caccia F-16 e F-35 statunitensi, e da caccia CF-18 canadesi, secondo il funzionario della difesa.La novità è invece la presenza di aerei cinesi Attualità - Il Norad, il Comando di difesa aerospaziale del Nord America, ha intercettato due bombardieri russi e due bombardieri cinesi vicino all'Alaska.

Aereo Douglas DC-4 precipita vicino a Fairbanks in Alaska: due persone a bordo - Un aereo Douglas DC-4 è precipitato vicino al fiume Tanana, a poche miglia dall'aeroporto internazionale di Fairbanks, in Alaska. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino ora locale, e i primi soccorritori si stanno dirigendo verso il luogo dell'incidente.