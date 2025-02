Verissimo: anticipazioni e ospiti dell'8 e 9 febbraio 2025

Tina Cipollari , storica opinionista di Uomini e Donne, racconta il suo ritorno nel programma per cercare un nuovo amore.

Mauro Coruzzi , noto come Platinette, parla dell'attacco ischemico che lo ha colpito nel marzo 2023.

Anbeta Toromani e il compagno Alessandro Macario condividono la loro storia d'amore e passione per la danza.

Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, racconta la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello dopo cinque mesi per tornare dai suoi cari.