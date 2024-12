Procura di Milano chiede domiciliari per Alessandro Basciano: rischio atti persecutori contro Sophie Codegoni

La Procura di Milano ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame, richiedendo gli arresti domiciliari per il deejay Alessandro Basciano, precedentemente arrestato e rilasciato per stalking. Secondo l'accusa, esiste un rischio concreto che Basciano possa compiere ulteriori atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, l'influencer Sophie Codegoni, che lo ha denunciato nel dicembre 2023.

Il 28 novembre scorso, Sophie Codegoni ha confermato davanti alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e al PM Antonio Pansa di aver subito insulti e minacce da parte di Basciano. Ha dichiarato di non aver mai ritirato la querela e di non avere intenzione di farlo. Durante un incontro di circa cinque ore presso il Palazzo di Giustizia, l'influencer ha ricostruito la relazione iniziata al Grande Fratello VIP, la crisi del 2023 e la decisione di procedere legalmente.

La denuncia consente alla Procura di Milano di approfondire le accuse contro Basciano, arrestato e rilasciato in meno di 48 ore. Un accordo privato del 26 febbraio scorso, che prevedeva il ritiro della querela per calmare gli animi riguardo alla gestione della figlia comune, non è stato rispettato. Questo, insieme ad alcune chat, ha portato la GIP Anna Magelli a decidere per la scarcerazione, ritenendo non necessarie misure restrittive per il deejay.

Codegoni, che sarà nuovamente ascoltata, si è resa disponibile a fornire ulteriori chat e ha riferito di "telefonate di minacce".

