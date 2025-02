Maltempo in arrivo: calo delle temperature, piogge e neve nel weekend in Italia

Un'ondata di maltempo sta per interessare l'Italia, con un significativo calo delle temperature e condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni, nel fine settimana si verificherà un "duplice attacco ciclonico" che porterà piogge e rovesci al Sud e nevicate al Nord.

Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, ha osservato che le recenti temperature miti, con massime fino a 18-19°C in regioni come Toscana, Lazio, Liguria e al Sud, sono state un effetto temporaneo dell'Anticiclone delle Azzorre. Tuttavia, a partire dalle prossime ore, i termometri inizieranno a scendere, inizialmente al Nord e successivamente nel resto del Paese, riportandosi su valori tipici di febbraio nei giorni successivi.

Attualmente, un ciclone sulla Francia sta richiamando aria fredda di origine polare russa, mentre un altro ciclone è centrato sulla Tunisia. Quest'ultimo porterà nelle prossime ore piogge e rovesci su Calabria, Sicilia e Sardegna, con possibili interessamenti anche di Basilicata e Puglia. Dalla sera, il ciclone francese provocherà precipitazioni su Liguria e Piemonte, con nevicate fino a bassa quota.

Sabato, i due cicloni si fonderanno sopra la Sardegna, causando forti fenomeni nel Nord-Ovest, in Sicilia e Sardegna, e successivamente nel resto del Nord e al Centro, con maltempo intenso in Toscana. In Piemonte e Valle d’Aosta, la neve cadrà anche in pianura e nelle valli, creando possibili disagi, soprattutto nel Piemonte meridionale.

Domenica, il ciclone risultante porterà ancora instabilità al Nord, soprattutto fino al primo pomeriggio. Sui settori adriatici e orientali si prevedono ampie schiarite e tempo asciutto, mentre le piogge interesseranno principalmente le regioni occidentali e la Sicilia, dove potranno essere intense.

Previsioni Meteo

Venerdì 7 febbraio: Al Nord, nubi in aumento con rare piogge; al Centro, nuvolosità in aumento con piogge in Sardegna; al Sud, peggioramento con piogge soprattutto su Sicilia e Calabria ionica.

Sabato 8 febbraio: Al Nord, maltempo dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, con neve in pianura nel Piemonte occidentale; al Centro, maltempo su Sardegna e poi sul resto delle regioni, forte in Toscana; al Sud, instabilità soprattutto su Sicilia e Calabria.

Domenica 9 febbraio: Al Nord, condizioni perturbate al mattino, poi miglioramento; al Centro, graduale miglioramento; al Sud, piogge sparse, intense sulla Sicilia.

L'inizio della prossima settimana potrebbe vedere ulteriori piogge e nevicate in montagna. Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per venerdì 7 febbraio in diverse regioni, tra cui Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, a causa del rischio di piogge e temporali.

Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di seguire gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

