Lancia La demo per l'imminente platform Airhead

Handy Games, il pluripremiato editore dietro Endling: Extinction Is Forever, è lieto di annunciare che una nuova demo verrà lanciata oggi per il loro prossimo platform-puzzle in stile metroidvania Airhead, insieme a un nuovo trailer trasmesso durante il THQ Nordic 2023 Digital Showcase!

Il gioco di debutto dello studio indipendente Octato segue Body and Head, due organismi alieni che intraprendono una relazione simbiotica per diventare Airhead. Dopo essere stato attaccato da una misteriosa macchina, Head si sta lentamente ma inesorabilmente sgonfiando, quindi Body deve fare affidamento sui serbatoi d'aria trovati nel mondo per mantenerlo gonfio, superando intricati enigmi ambientali mentre cercano di rimettere in sesto Head.Spetta ai giocatori cercare abilità e potenziamenti che sbloccheranno nuove aree ed enigmi da esplorare, il tutto scoprendo la vera connessione tra Head, i serbatoi d'aria e la tecnologia che dissemina questo vasto mondo interconnesso.Disponibile ora, la demo di Airhead mostrerà circa un'ora di gioco, consentendo ai giocatori di esplorare i primi due ambienti e avere un assaggio delle intriganti meccaniche e tradizioni di questo mondo misterioso e desolato. Puoi trovare la demo disponibile per l'accesso qui Il nuovissimo trailer di Airhead è stato presentato oggi durante il THQ Nordic 2023 Digital Showcase, che potete vedere qui

