Dune: Awakening: nuovo video

In video le bellezze di Arrakis

Oggi Funcom ha pubblicato un nuovo video per permettere a tutti di ammirare l'incantevole maestosità di Arrakis, la sua incontaminata bellezza e la grande varietà di ambientazioni che i giocatori potranno incontare in-game. Sebbene sia principalmente un pianeta desertico, la sua vasta superficie ospita molti luoghi unici e diversi con segreti tutti da scoprire.

https://www.youtube.com/watch?v=gJm4anBGZGM

Dune: Awakening è un gioco di sopravvivenza multigiocatore open world su vasta scala, ambientato sul pianeta più pericoloso dell'universo. Passate dalla sopravvivenza alla grandezza e sfidate il potere di un Imperium. In arrivo su PC all'inizio del 2025.

Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4 - Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.

Dune: Awakening uscita inizio del 2025 - Dune: Awakening svela l'uscita prevista per l’inizio del 2025 e 30 minuti di gameplay alla GamescomFuncom è entusiasta di annunciare che Dune: Awakening, open world survival MMO, uscirà all'inizio del 2025, mentre l'uscita su console è prevista per un secondo momento.

Dune: Awakening, nuovi dettagli sulla struttura MMO - Dune: Awakening , Open World Survival MMO ambientato su Arrakis di Funcom, presenta oggi il secondo Dune: Awakening Direct . Lo showcase offre 30 minuti di interviste approfondite e filmati di gioco che mostrano la creazione del personaggio, la struttura dei server MMO, le ramificazioni narrative di un mondo in cui Paul Atreides non è mai nato e il viaggio spirituale che il giocatore intraprenderà nel gioco, seguendo le orme dei Fremen.