AMBULANCE LIFE: A PARAMEDIC SIMULATOR, DISPONIBILE

NACON e Aesir Interactive sono liete di annunciare che Ambulance Life: A Paramedic Simulator è ora disponibile su PC, PlayStation5® e Xbox Series X|S. Sviluppato da Aesir Interactive, lo studio dietro il successo di Police Simulator: Patrol Officers, uscito nel 2021, il nuovo gioco della gamma LIFE invita i giocatori a vivere l'emozionante vita quotidiana di un paramedico nella città di San Pelícano, un mondo aperto ispirato alla città di San Francisco.

Un'immersione totale nell'affascinante mondo del primo soccorso

Dopo il successo della sua demo su Steam lo scorso dicembre, Ambulance Life: A Paramedic Simulator conferma l'interesse del pubblico per il mondo della medicina, già reso popolare da film e serie TV di successo. Ambulance Life: A Paramedic Simulator è l'unico gioco che permette ai giocatori di assumere il ruolo di un paramedico per tutta la durata del turno, dalla guida dell'ambulanza alla scena di un incidente, alla somministrazione del primo soccorso, alla valutazione delle ferite e alla scelta delle cure appropriate. Questa responsabilità comporta dilemmi morali che hanno un impatto diretto sulla sopravvivenza del paziente, soprattutto in caso di incidenti con più vittime. Grazie a una realizzazione fedele e completamente immersiva che mette il giocatore nei panni di un paramedico, il gioco permette di sperimentare tutta l'intensità e l'adrenalina provate da un autista di ambulanza in servizio, nonché la complessità del lavoro del paramedico. Ogni decisione è cruciale e una diagnosi sbagliata può essere fatale!

Un gameplay stimolante e vario

In Ambulance Life: A Paramedic Simulator, ogni secondo è importante! Come paramedico, la vostra missione è salvare vite umane. Fin dall'inizio del turno, il tempo diventa il vostro peggior nemico. Quando scatta l'allarme, dovete raggiungere la vostra ambulanza, suonare la sirena e arrivare sul luogo dell'incidente il più velocemente possibile. Dovrete quindi usare le vostre abilità di guida per navigare nel traffico intenso e trovare il percorso ottimale. Il tempo è fondamentale! Una volta sul posto, valutate rapidamente la situazione e stabilite le cure necessarie per ogni vittima. Parlate con loro per capire le circostanze dell'incidente e per tranquillizzare, eseguite gli esami necessari utilizzando le numerose attrezzature a vostra disposizione e stabilite una diagnosi preliminare. Se le ferite sono abbastanza gravi, somministrate il primo soccorso e preparate la barella per il trasporto rapido in ospedale. Man mano che si procede, si viene assegnati a nuove aree, ognuna con le proprie sfide, e nuovi strumenti saranno disponibili nella propria ambulanza.

Incidenti su larga scala

Durante la missione possono verificarsi situazioni catastrofiche su larga scala che richiedono un intervento rapido. Di fronte a queste emergenze estreme, vi troverete di fronte a molti feriti, che dovrete valutare rapidamente mantenendo la calma. Spetta a voi classificarli in base alla gravità delle loro ferite e salvare il maggior numero di vite possibile. Vi trovate di fronte a scelte morali, con conseguenze dirette sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti. Riuscirete a mantenere la calma?

Modalità di gioco per tutti i giocatori

Grazie alle sue due modalità di gioco, Ambulance Life: A Paramedic Simulator è adatto a tutti i giocatori, sia che siate professionisti del settore medico sia che siate alle prime armi e vogliate scoprire le tecniche di primo soccorso. La modalità “classica” offre un aiuto per la diagnosi e la cura dei pazienti, mentre la modalità “simulazione” non offre alcun aiuto, lasciando all'utente la possibilità di prendere le proprie decisioni.

Grande rigiocabilità

Con tre quartieri caratterizzati da una varietà di ambienti, tempi di intervento che vanno dai 15 ai 45 minuti, 36 ferite disponibili e 17 strumenti medici a disposizione, il gioco offre un elevato grado di rigiocabilità, con un numero infinito di scenari possibili che vanno dai semplici incidenti quotidiani ai disastri su larga scala di eccezionale gravità. Ogni intervento è diverso dall'altro: adattamento, velocità ed efficienza saranno le parole d'ordine per salvare quante più vite possibile!