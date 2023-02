COOK! CHEF LIFE: A RESTAURANT SIMULATOR - DISPONIBILE

NACON e lo studio Cyanide sono lieti di annunciare che il nuovo gioco di simulazione della serie LIFE, Chef Life: A Restaurant Simulator, è ora disponibile per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (uscita prevista per il 28 marzo in America). Il gioco permette ai giocatori di immergersi nella vita di un ristoratore e di progredire fino a sperare di essere selezionati dalla Guida MICHELIN e persino di ricevere i suoi famosi premi culinari. L’obiettivo è eccellere in cucina, scegliere gli ingredienti migliori e affidarsi al proprio team per soddisfare i clienti.

Immergetevi nella vita quotidiana di uno chef

I giocatori indossano il grembiule e si immergono nella vita di un ristoratore, con tutto il realismo che la gamma LIFE offre. Dalla selezione degli ingredienti alla scelta dei fornitori, dalla gestione della brigata alla decorazione della cucina, il gioco offre un'esperienza di gestione e simulazione per soddisfare le aspettative degli aspiranti cuochi!

Come nel mondo reale, i giocatori devono prepararsi all'arrivo di un ispettore anonimo che potrebbe selezionarli per l'inserimento nella famosa Guida MICHELIN. Per rispecchiare fedelmente l'eminenza dei premi della Guida MICHELIN, Chef Life offre ai ristoranti premiati l'opportunità di ricevere nel gioco un abito ufficiale e una targa associata al premio.

Un ristorante a vostra immagine

Per creare un ristorante che rispecchi la propria personalità, i ristoratori avranno una grande libertà decisionale. La decorazione della sala da pranzo, la disposizione dei piatti e le scelte fatte personalizzano la cucina in tutto e per tutto!

Infine, che l’obiettivo sia raggiungere l'eccellenza culinaria o essere il ristorante familiare del quartiere, Chef Life: A Restaurant Simulator soddisfa tutte le aspirazioni!

Un know-how da padroneggiare

Le ricette iconiche mettono alla prova i giocatori e la loro padronanza della gastronomia francese e italiana. Migliorare delle semplici ricette per renderle piatti gastronomici, adattare il menu alle stagioni e alle aspettative dei clienti saranno gli obiettivi da raggiungere.

Per giudicare l'eccellenza della cucina saranno utilizzati diversi criteri, secondo la famosa metodologia degli ispettori anonimi della Guida, basati sulla scelta dei prodotti, la padronanza delle tecniche culinarie e l'armonia dei sapori.

Diventare un ristorante stellato

Se il ristorante è all'altezza, si può sperare di essere selezionati dalla Guida MICHELIN. Questo primo riconoscimento premia la buona gestione e la qualità del locale.

In seguito, si può decidere di ambire al Bib Gourmand, un riconoscimento ufficiale assegnato al ristorante che offre prezzi accessibili garantendo un'alta qualità dei piatti.

Oppure, a seconda delle proprie ambizioni, si può cercare di raggiungere la famosa Stella della Guida MICHELIN. In questo caso, saranno l'eccellenza della cucina e il perfetto rispetto dei criteri della famosa Guida a determinare se il ristorante merita il titolo.

Chef Life: A Restaurant Simulator è ora disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e sarà disponibile in America il 28 marzo 2023.

