Octopus Energy: 10 azioni per rivoluzionare il mercato energetico in Italia

Octopus Energy, compagnia energetica nata con la missione di rendere l’energia pulita accessibile a tutti grazie alla tecnologia, annuncia il proprio Manifesto: una lista di 10 azioni concretamente realizzabili con cui la società si assume l’impegno di guidare il cambiamento del mercato energetico in Italia per renderlo più equo e conveniente per i consumatori. L’esigenza di creare un Manifesto di obiettivi e azioni nasce dall'ascolto continuo delle necessità e delle problematiche espresse ogni giorno dai clienti - dalla confusione sulle voci di costo in bolletta ai numerosi tentativi di truffa - e ha l'obiettivo di avviare un cambiamento che favorisca la tutela degli utenti.

Per farlo, Octopus Energy chiede la collaborazione attiva di istituzioni, autorità competenti e partner strategici per avviare una rivoluzione reale del mercato. Questa collaborazione, infatti, è cruciale per garantire che la rivoluzione del mercato non sia solo un'iniziativa isolata, ma un movimento condiviso che possa creare un impatto duraturo.Negli scorsi tre anni, a partire dal lancio in Italia, l’azienda si è impegnata attivamente per portare significativi progressi nel nostro Paese, implementando soluzioni innovative come tariffe di energia 100% green e programmi di incentivazione per il bilanciamento della rete. Tuttavia, per continuare a fare la differenza, con questo documento Octopus Energy delinea le aree di intervento più urgenti per garantire un sistema che tuteli meglio persone e ambiente. I punti del Manifesto:

Fermare le pratiche commerciali ingannevoli “Illudi e Deludi”Molte compagnie alzano i costi in bolletta dei clienti più fedeli per finanziare le tariffe scontate riservate ai nuovi utenti. Servono regole più severe per fermare queste pratiche discutibili che, attraverso una dinamica che può essere definita “Illudi e Deludi”, offrono tariffe convenienti che dopo un breve periodo mutano e aumentano di prezzo. Proteggere la privacy degli utenti Ogni giorno i consumatori sono disturbati da chiamate commerciali a causa di sistemi di gestione dei dati che non proteggono adeguatamente le informazioni personali. L’adozione di misure concrete per evitare che i dati dei cittadini italiani vengano compromessi o diffusi senza il loro consenso non può più essere rinviata. Abolire i costi strani in bollettaLa bolletta non deve essere uno strumento per prelevare soldi ai cittadini: costi extra come il canone Rai, gli oneri di sistema o le perdite di rete aggiungono complessità e nascondono la reale spesa energetica, penalizzando anche chi si impegna a consumare meno. Rendere gratuite le procedure digitaliI costi di alcune procedure non sono giustificati. Come già avviene per la luce, anche il cambio di intestatario per la fornitura di gas dovrebbe essere completamente gratuito. Superare il Prezzo Unico NazionaleIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) è calcolato come media di tutti i prezzi di produzione dell’energia e impedisce ai consumatori di sfruttare i vantaggi delle rinnovabili. I prezzi zonali consentirebbero a chi vive in aree con impianti di produzione di energia rinnovabile di beneficiare di costi più bassi. Semplificare la burocraziaAlcune pratiche, come il cambio fornitore, richiedono fino a due mesi. Servono processi molto più veloci per garantire a tutti un'esperienza moderna, rapida e senza intoppi, come la possibilità di effettuare il passaggio a un nuovo operatore in 24/48 ore. Aumentare la trasparenza per i siti di comparazioneI comparatori mostrano una selezione di offerte basata su accordi commerciali e criteri non uniformi, che spesso non corrispondono alle reali esigenze del consumatore. L’introduzione di un codice di condotta e standard di qualità garantirebbe maggiore chiarezza e tutela per gli utenti. Fermare le truffe telefonicheGli enti regolatori dovrebbero rendere obbligatoria la registrazione integrale di tutte le chiamate commerciali. In questo modo, sarebbe possibile individuare rapidamente i comportamenti scorretti. Aumentare gli investimenti in flessibilità energetica per rendere la rete più greenOggi, per gestire i picchi di domanda, si ricorre ancora a fonti costose e inquinanti come carbone e gas. È il momento di cambiare e investire in soluzioni di flessibilità, come batterie di accumulo e tecnologie intelligenti, per rendere l’energia più pulita e più conveniente per tutti. Favorire la produzione di energia rinnovabileLa burocrazia rallenta la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. È essenziale semplificare le procedure per la creazione di nuovi impianti e garantire tempistiche più snelle, abbassando così i costi in bolletta e accelerando la transizione energetica.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, ha dichiarato: “Il futuro dell’energia riguarda tutti noi e, in quanto compagnia energetica, sappiamo di avere una responsabilità enorme. Da anni, in Italia e nel mondo, lavoriamo per cambiare il mercato e renderlo migliore per le persone: più accessibile, più conveniente e più semplice. Il nostro Manifesto nasce proprio da qui: azioni concrete, praticabili e utili, ispirate dai nostri clienti e pensate per risolvere problemi reali.

Dopo la pubblicazione, avvieremo un’interlocuzione con le autorità, mettendoci a completa disposizione per supportarle nell'individuare le aree di intervento più urgenti a tutela dei consumatori: problemi che sono sotto gli occhi di tutti da anni, ma su cui si è fatto troppo poco. Non si può sperare di migliorare le cose se non si ha il coraggio di cambiare: tutti vogliono bollette più basse, ma quando si arriva al momento di decidere le regole del gioco, tutto resta fermo. Oggi le istituzioni sono ancora troppo distanti dai bisogni dei cittadini: noi possiamo contribuire a ridurre questa distanza”.Octopus Energy presenterà il Manifesto anche alle istituzioni e alle autorità, proprio con l’obiettivo di avviare un dialogo costruttivo che segni l’inizio di un cambiamento decisivo nel mercato energetico.

Natale sostenibile: consigli secondo Octopus Energy - Le festività natalizie portano con sé entusiasmo e voglia di condivisione, ma, al tempo stesso, anche un inevitabile aumento dei consumi energetici . Elettrodomestici in funzione per ore, illuminazioni sempre accese e temperature più alte in casa per vivere il calore del Natale contribuiscono ad aumentare significativamente l’impatto sull’ambiente e sulle bollette.