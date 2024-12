Natale sostenibile: consigli secondo Octopus Energy

Le festività natalizie portano con sé entusiasmo e voglia di condivisione, ma, al tempo stesso, anche un inevitabile aumento dei consumi energetici . Elettrodomestici in funzione per ore, illuminazioni sempre accese e temperature più alte in casa per vivere il calore del Natale contribuiscono ad aumentare significativamente l’impatto sull’ambiente e sulle bollette.Tuttavia, modificare anche di poco le proprie abitudini può fare la differenza: Octopus Energy , compagnia energetica nata per rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia, ha raccolto alcuni consigli pratici per vivere la magia del Natale in modo più consapevole e sostenibile , distribuendo meglio i consumi durante i giorni delle Feste.In vista di giorni ricchi di ospiti, cene e ore passate in casa con gli amici, si possono tenere a mente alcuni piccoli accorgimenti pratici per consumare energia in maniera più consapevole.Quali?

Pianificazione efficiente nelle fasce orarie più sostenibili : i consumi per la preparazione del pranzo o del Cenone di Natale, con l’utilizzo combinato di forno, piano cottura, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici come microonde, friggitrici ad aria o macchine per il caffè , possono arrivare anche a 5 Kwh , la quantità di energia equivalente a ricaricare un iPhone per circa 300 volte, guardare la TV per circa 50 ore o usare il phon per più di 10 ore. Pianificare l’uso degli elettrodomestici nelle ore centrali della giornata può fare la differenza, perché in quelle fasce la rete è meno carica e offre maggiore disponibilità di rinnovabili: per esempio, si può cucinare il menù del Cenone in orari come le 13 o le 14, per poi riscaldare velocemente prima di servire in tavola. In generale, per chi ha tariffe a fasce orarie, è sempre utile impostare l'utilizzo di lavatrici e lavastoviglie, o la ricarica di dispositivi elettronici , come smartphone e PC, nelle fasce in cui il costo dell’energia è minore. Utilizzare lampadine LED sostituendo quelle alogene : l'illuminazione rappresenta circa l'11% di una tipica bolletta elettrica. Una lampada LED consente di avere la stessa illuminazione di una lampada alogena con un terzo del consumo energetico, ottenendo un risparmio in bolletta fino al 65%. Utilizzare luci LED anche per le decorazioni natalizie , evitando di tenerle accese nei locali vuoti o quando si è fuori casa, ridurrà i consumi e garantirà una durata fino a 30 volte maggiore rispetto all'illuminazione alogena. Regolare le temperature : spesso la temperatura di default della caldaia è troppo alta ma, impostandola tra 55°C e 60°C, si può ottenere lo stesso comfort riducendo i consumi e abbassando le bollette. Anche accendere e spegnere il termostato può risultare in un maggiore spreco di energia: è preferibile impostarlo a una temperatura tra 18°C e 21°C, senza dimenticare che anche un grado in meno fa la differenza. Scollegare gli elettrodomestici: Oltre a distribuire l’utilizzo degli elettrodomestici al di fuori delle fasce orarie di picco, altri piccoli gesti come scollegare i dispositivi elettronici quando non sono in uso, evitando di lasciarli in stand-by, e privilegiare sempre quelli con un’elevata classe di efficienza energetica, posso avere un impatto positivo sulla bolletta e il carico della rete.

Proprio per incentivare comportamenti sostenibili, possono essere sviluppate iniziative concrete come i recenti “Energy Break” di Octopus Energy , eventi nati con l’obiettivo di promuovere la flessibilità energetica e supportare la rete nei momenti di maggiore carico. Con questo tipo di iniziative, i clienti sono invitati a ridurre i consumi durante le fasce orarie critiche, ad esempio spegnendo luci o posticipando l'uso di elettrodomestici: chi riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati riceve un credito in bolletta."La transizione energetica è una sfida che dura tutto l’anno, anche durante le Feste. In un periodo in cui l’efficienza energetica è cruciale per affrontare al meglio i mesi invernali, anche le piccole azioni quotidiane possono fare la differenza: ottimizzare l’uso degli elettrodomestici, regolare il termostato o scegliere fasce orarie più convenienti genera un impatto concreto, sia in termini di risparmio economico che di sostenibilità ambientale.” ha spiegato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia. “ Noi di Octopus Energy ci impegniamo a supportare i nostri clienti offrendo soluzioni pratiche per migliorare l’efficienza energetica nelle loro case e contribuire a un futuro più verde. Soluzioni come gli Energy Break dimostrano che anche piccole azioni coordinate possono incentivare comportamenti più consapevoli, supportando al tempo stesso la stabilità e l’efficienza della rete energetica ."