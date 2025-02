Fiorentina-Inter: orario, formazioni e dove vederla in TV nel recupero della 14ª giornata di Serie A

Oggi, giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 20:45, Fiorentina e Inter si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il recupero della 14ª giornata di Serie A. La partita era stata interrotta il 1° dicembre 2024 al 16' del primo tempo, sullo 0-0, a causa di un'emergenza medica che aveva coinvolto il giocatore Edoardo Bove. Il match riprenderà dal 17' minuto con una rimessa laterale a favore della Fiorentina.

Inter: Attualmente seconda con 51 punti, una vittoria consentirebbe ai nerazzurri di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica .

Fiorentina: Con 39 punti, i viola mirano a ottenere punti preziosi per la corsa alla Champions League, trovandosi a tre lunghezze dalla Lazio, quarta in classifica.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltrán; Kean. Allenatore: Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e DAZN. Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go e NOW.

La partita riprenderà dalla situazione esatta al momento dell'interruzione. Saranno schierabili solo i giocatori tesserati al momento dell'interruzione; pertanto, i nuovi acquisti del mercato invernale non potranno partecipare. Le sostituzioni già effettuate rimangono valide, e le squadre avranno a disposizione i cambi rimanenti. I calciatori squalificati successivamente all'interruzione possono essere schierati, mentre quelli espulsi durante la prima parte del match non sono eleggibili.

Questo recupero rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella loro corsa agli obiettivi stagionali.

