Matteo Berrettini eliminato al primo turno ATP 500 di Rotterdam

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha affrontato l'olandese Tallon Griekspoor, numero 43 del ranking mondiale, che ha prevalso in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7(2), 7-6(4).

Nel primo set, Griekspoor ha dominato, chiudendo 6-3. Berrettini ha reagito nel secondo set, portandolo al tie-break e vincendolo 7-6 con un parziale di 7-2. Il terzo set è stato equilibrato, culminando in un tie-break dove l'olandese ha avuto la meglio con un 7-4 finale.

Con questa vittoria, Griekspoor accede agli ottavi di finale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas.

